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هيونداي وكيا تستدعيان أكثر من 90 ألف مركبة في أمريكا بسبب خطر الحرائق

منذ ساعة واحدة
شعار شركة هيونداي موتور

شعار شركة هيونداي موتور (رويترز)

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قالت شركتا هيونداي موتور وكيا (الخميس 3-8-2023) إنهما ستستدعيان أكثر من 91 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب مخاطر حدوث حرائق بها، وحثت الشركتان ملاك السيارات على ركنها خارج المباني أو بعيدا عنها بانتظار الإصلاح.

ويشمل الاستدعاء سيارات هيونداي طراز (باليسيد) لعامي 2023 و2024 وطُرُز (توسون) و(سوناتا) و(إلانترا) و(كونا) لعام 2023 وطراز (سيلتوس) لعامي 2023 و2024 وسيارتي كيا من طرازي (سول) و(سبورتاج) لعام 2023.

وقالت الشركتان الكوريتان إن أجهزة التحكم الإلكترونية لمجموعة مضخة الزيت ربما تحتوي على مكونات كهربائية تالفة من شأنها زيادة درجة حرارة المضخة. وسيتم إخطار المالكين في أواخر سبتمبر أيلول على أن يقوم الوكلاء بفحص وحدات التحكم في مضخة الزيت الكهربائية واستبدالها حسب الحاجة.

    المصدر :
  • رويترز

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