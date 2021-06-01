وأخيراً.. "Coinbase Pro" تضيف Dogecoin والأسعار ترتفع

أضافت البورصة الأمريكية الشهيرة Coinbase Pro، عملة Dogecoin “دوج كوين” إلى منصة التداول الاحترافية الخاصة بها.

وبجسب تقرير نقله موقع “decrypt” وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، فقد بات من الممكن للمستخدمين البدء في نقل DOGE إلى حساباتهم ، مع بدء التداول في الثالث من يونيو ، شريطة أن يكون لدى البورصة سيولة كافية من العملة الرقمية.

وجاء في المدونة: “أحد أكثر الطلبات شيوعاً التي نتلقاها من العملاء هو القدرة على تداول المزيد من الأصول على منصتنا. وعبر شروط عملية الإدراج ، نتوقع دعم المزيد من الأصول التي تلبي معاييرنا مع مرور الوقت.”

“بدءاً من الآن، سنبدأ في قبول التحويلات الواردة من DOGE إلى Coinbase Pro. سيبدأ التداول في أو بعد الساعة 9 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ (PT) يوم الخميس الواقع فيه 3 يونيو ، إذا تم استيفاء شروط السيولة.”

ستقوم البورصة بإدراج خمسة أزواج تداول للعملة الرمزية: مقابل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني وتثير وبيتكوين.

تعتبر Dogecoin “دوج كوين” سابع أكبر عملة مشفرة بقيمة سوقية تبلغ 43.7 مليار دولار. ارتفع سعر DOGE بنسبة 5 ٪ في الساعة الأخيرة وتباع الآن مقابل 0.33 دولار.

قد لا يبدو هذا ارتفاعاً كبيراً ، نظراً لتقلبات سوق العملات الرقمية الأخيرة ، ولكنه يمثل أكبر حركة تصاعدية لأي عملة رقمية على لائحة Coin Gecko لأفضل 100 عملة. وقد انخفضت كل من البيتكوين والإيثيريوم اليوم.

كانت قيمة DOGE ، التي تم إنشاؤها على أنها نكتة رداً على Bitcoin ، حتى هذا العام، أقل من بنس واحد. ومع ذلك ، دافع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون موسك ومالك دالاس مافريكس مارك كوبان عن العملة الرقمية نظراً لقدراتها على صعيد المعاملات ، فارتفع السعر إلى 0.74 دولار في الشهر الماضي.

على الرغم من أنها مدرجة في بورصات متعددة ، إلا أنها اكتسبت أهمية متزايدة من خلال الشعبية المتزايدة لتداول التشفير على تطبيق Robinhood للجوال ، حيث تتواجد ضمن سبعة أصول فقط مدرجة على التطبيق.

قد تساعد إضافة دوجكوين إلى Coinbase Pro آفاقها. وتعتبر Coinbase Proفي المراكز الخمسة الأولى لحجم التداول اليومي ، وفقاً لـ Nomics ؛ وهي تعتبر أفضل بورصة مفتوحة لتجار التشفير الأمريكيين.

DOGE غير متوفرة بعد على تطبيق Coinbase الأساسي؛ والجدير ذكره أنّ Coinbase Pro هو تطبيق مجاني ولكنه مصمم للمتداولين الأكثر خبرة.