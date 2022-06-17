‏"واتسآب" يطرح أدوات مطلوبة بشدة للتخلص من المتطفلين

طرح تطبيق المراسلة الفوري “واتسآب” أدوات جديدة للتحكم في الخصوصية، والتي ظلت مطلوبة من ‏جانب العديد من مستخدميه منذ فترة طويلة.‏

وأعلن “واتسآب”، الخميس، أنه أصبح لجميع المستخدمين القدرة على انتقاء أسماء محددة من قائمة جهات اتصالهم، لكي يعرفوا متى كان “آخر ظهور” لهم على التطبيق، ورؤية صورتهم الشخصية، بل وكذلك قراءة “حالاتهم”، التي يقومون بتغييرها طوال الوقت.

ويمكن تفعيل تلك الميزة تحت بند “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء” في قائمة “الإعدادات”، وهي المتاحة عبر قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا لـ”واتسآب”، ثم الانتقال إلى “الحساب”، والنقر بعد ذلك على “الخصوصية”.

لكن ينوّه “واتسآب” إلى أنه في حالة منع مستخدم أشخاص محددين من التعرف على “آخر ظهور” له، فسيتم التعامل معه بالمثل ومنعه من التعرف على “آخر ظهور” لهم.

ويأتي هذا بعدما أعلن “واتسآب” في وقت سابق من الأسبوع الحالي طرحه ميزة جديدة منتظرة أخرى، والتي تسهل التبديل من هاتف “آندرويد” إلى “آيفون”.