واتسآب يُطلق خدمة القنوات في دول عربية

أعلن تطبيق التواصل الفوري “واتس آب” أن خدمة القنوات التي أطلقها أخيرًا في دول آسيوية ولاتينية، باتت متوفرة في دول أخرى من بينها دول عربية، هي مصر والمغرب.

وأطلق “واتس آب” بشكل أولي خدمة القنوات، التي تتيح إمكانية إنشائها ومتابعتها في سنغافورة وكولومبيا.

وأكدت منصة التواصل الاجتماعية، أن هذه الخدمة باتت متاحة للمستخدمين في أحدث نسخة للتطبيق على الهواتف التي تعمل بنظامي “آي أو أس” و”أندرويد” وعلى أجهزة الكمبيوتر.

وإذا لم يكن التطبيق محدّثا، بوسع المستخدم النقر على رمز التحديث وفتح التطبيق من جديد.

وبدأت الخدمة العمل في هذه الدول، أمس الإثنين، وتشمل الدول الجديدة إلى جانب مصر والمغرب: تشيلي، أوكرانيا، ماليزيا، كينيا، البيرو.

ليس من الواضح متى ستكون هذه الخدمة متوفرة في دول أخرى، حيث بدأ الحديث عن هذه الخدمة في أبريل الماضي. ومع هذه الميزة، يمكن لمستخدمي “واتس آب” أن يشتركوا في حساب ما يتلقون منه المحتوى بانتظام.

وتشبه هذه الميزة، القنوات الموجودة في “تيليغرام”، فعند الاشتراك في قناة ما في ذلك التطبيق، مثل قنوات المؤسسات الإخبارية تبدأ المعلومات بالتدفق إلى المستخدمين.

وللميزة الجديدة خصائص عدة: يمكن البحث عنها والاشتراك بها بسرعة دون الحاجة إلى دعوة أو النقر على رابط، كما يجري مع المجموعات حاليا.

وتتيح القناة التحكم في مَن يمكنه تلقي رسائل. بالإضافة لخصوصية كبيرة للمستخدمين، إذ تظهر “لقطة شاشة” screenshot للنسخة التجريبية أن معلومات المستخدمين الذين ينضمون إلى القناة ستبقى مخفية.

ويواجه “واتس آب” مشكلة حاليا في أن عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاشتراك في مجموعة أم مجتمع جديدين محدود، ويبدو أن القنوات لن تكون مقيدة مثلهما.