واتساب: آبل لا تريد أن يستخدم الناس هواتف أندرويد

في أحدث هجوم من معسكر ”فيسبوك“ ضد آبل، وجه الرئيس التنفيذي لـ“واتس آب“، ويل كاثكارت، انتقادات حادة لعملاق التقنية ومصنع الهواتف العالمي، مؤكدًا أن آبل لديها مصلحة إستراتيجية في ألا يستخدم العملاء ”واتس آب“، لأنها لا تريد أن يستخدم الأشخاص هواتف أندرويد.

وبدا ”كاثكارت“ مستاءً خلال حديثه في برنامج ”تدوين الصوتي“، وعلّق على ملصقات الخصوصية الجديدة من آبل، والتي يتعين على مطوري التطبيقات الآن إضافتها إلى تطبيقاتهم لتوضيح كيفية استخدام بياناتهم للمستخدمين.

ووصف المسؤول البارز لـ“واتس آب“ ملصقات آبل بأنها تمييزية، قائلًا“إن الشركة لا تريد للأفراد استخدام الهواتف المحمولة لنظام التشغيل المنافس“.

وأضاف مدير شركة ”واتس آب“، والمتحدث الرسمي باسمها:“من المؤكد أن من مصلحتهم الإستراتيجية ألا يستخدم الناس تطبيقات تراسل فوري مثل واتس آب، لأنهم يريدون من الناس عدم استخدام هواتف أندرويد“.

وتابع كاثكارت:“بغض النظر عن الغرض الذي تخدمه هذه الملصقات، فإن ”واتس آب“ يتنافس مع iMessage (تطبيق المراسلة الخاص بشركة آبل)، وفي الولايات المتحدة يستخدم المزيد من الأشخاص iMessage أكثر من واتس آب، حيث لا يحتاج مستخدمو آيفون إلى تنزيله لأنه موجود بالفعل.. لذا، كنا ننتقد هذا الأمر“.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية شركة ”آبل“ قد واجهت عاصفة من انتقادات تتهمها بالسعي إلى وأد المنافسة والسيطرة، منذ أن طرحت سياستها للخصوصية، مع رفض شركات عديدة الأمر، لاسيما فيسبوك.