واتساب تختبر ميزة لتنظيم الصور ومقاطع الفيديو

ضمن الميزات الجديدة لموقع التواصل الأشهر، تختبر شركة التواصل الاجتماعي للمراسلة الفورية ”واتساب“ ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية، تتيح للمستخدمين تصنيف الصور ومقاطع الفيديو المتتالية المرسلة عبر نافذة الدردشة بطريقة تلقائية.

وقالت ”واتساب“ في منشور لها، اليوم الأربعاء، إنها طرحت ميزة ”الألبومات التلقائية“ (أو Automatic Albums) على النسخة التجريبية من إصدار سطح المكتب لنظام تشغيل ”ويندوز“ فقط.

ووفقاً للقطات شاشة شاركها موقع ”WABetaInfo“ التقني، المتابع الأشهر لأخبار ”واتساب“، عندما يرسل المستخدمون أو يتلقون أكثر من ثلاث صور أو مقاطع فيديو على التوالي، تقوم خدمة المراسلة ”تلقائيًا“ بتجميعها في ألبوم لتجنب إهدار التمرير.

قال موقع ”WABetaInfo“ في تقريره إن المستخدمين سيتمكنون أيضاً من رؤية المجموعة الكاملة للصور من خلال النقر على الألبوم. وبمعنى آخر، أوضح الموقع أنه من خلال التحديث، سيتم تنظيم الوسائط المشتركة على التوالي في الدردشة كـ“ألبوم واحد“.

وأشار الموقع إلى أن هذه الميزة متاحة فقط للمستخدمين الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدار من تطبيق ”واتساب“ لسطح المكتب من متجر ”ميكروسوفت“. الجدير بالذكر أن هذه الوظيفة موجودة بالفعل في إصدارات تجريبية أخرى على نظامي تشغيل ”أندرويد“ و“iOS“.

من ناحية أخرى، أتاحت شركة ”واتساب“ الآن نقل البيانات من ”أندرويد“ إلى ”iOS“، في واحدة من أكثر الميزات طلباً من قبل المستخدمين، لكنها لا تزال متوفرة فقط في الإصدار التجريبي من تطبيق المراسلة، ومع ذلك، من المتوقع أن تتوفر الميزة قريبًا في الإصدار النهائي من التطبيق لجميع المستخدمين.

وتسمح هذه الوظيفة للمستخدمين بنقل جميع محفوظاتهم من المحادثات ومكالمات الفيديو والرسائل الصوتية، فيما عدا سجل المكالمات الصوتية. وسيعمل هذا الخيار فقط على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام ”Android 5“ أو أعلى، وهواتف ”آيفون“ التي تعمل بنظام ”iOS 15.5“ أو أعلى.

وبالنسبة إلى تطبيق ”واتساب“ نفسه، سيكون الإصدار الذي يحمل رقم ”2.22.7.74“ لنظام ”أندرويد“ و“2.22.10.70″ لنظام ”iOS“ ضروريًا. وستعمل الميزة الجديدة مع هواتف ”آيفون“ الجديدة فقط التي يتم تثبيت التطبيق عليها لأول مرة أو تلك التي تعرضت لـ“ضبط المصنع“.

وسيتم الاستمتاع بالميزة الجديدة من خلال تحميل تطبيق ”Move to iOS“ على جهاز ”الأندرويد“ الخاص بالمستخدم، ثم بعد ذلك، يجب توصيل كلا الهاتفين على نفس شبكة الـ“واي فاي“، ثم البدء في اتباع التعليمات ونقل البيانات بسلاسة.

تجدر الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة طرحت ”واتساب“ العديد من الميزات لإصدار سطح المكتب، أبرزها ميزة لمشاركة الصور مرة واحدة، وتسجيل الملاحظات الصوتية لنظام تشغيل ”ويندوز“.

وإلى جانب ذلك، طرحت منصة المراسلة أيضاً ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة ما يصل إلى 512 عضوًا إلى دردشة جماعية.