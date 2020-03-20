“واتساب” تدخل الحرب ضد كورونا بتطبيق خاص: خدمة شاملة

دخلت شركة “واتساب” الحرب في مواجهة كورونا. إذ بادرت إلى إطلاق خدمة جديدة لمستخدمي التطبيق حول العالم.

وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أُطلق التطبيق “منصة معلومات فيروس كورونا”. وذلك بهدف تعميم الإرشادات العامة والمعلومات الأساسية حول الفيروس ومكافحته.

مع هذا التطبيق، بات يمكن لأي كان الاطلاع على إرشادات منظمة الصحة العالمية وتعليماتها، وتلقي الإجابة عن أي سؤال حول الفيروس، من دون خوض غمار البحث عن المعلومات في العالم الافتراضي، الذي يعجّ بالمعلومات غير الدقيقة أو المغلوطة.

وبدء التواصل على واتساب مع المنصة سهل، ولا يتطلّب سوى تحفيظ الرقم الهاتفي المعتمد (41798931892+) وإرسال أي حرف. وبعد ذلك ترسل المنصة لائحة من التساؤلات العامة حول الفيروس، كل تساؤل يحمل رقماً، فيضغط المستخدم على رقم التساؤل ليلقى الجواب.

وبإمكان المستخدمين الحصول على كامل المعلومات الخاصة بفيروس كورونا، بما فيها الأرقام الرسمية حول العالم للمصابين بالوباء (في القارات)، ومعلومات الحماية وإرشادات السفر، وجدول التساؤلات إضافة إلى جدول مخصص بالمعلومات الخاطئة التي يتمّ تداولها.

ولا تزال هذه المنصة تعمل باللغة الإنجليزية فقط، وهو الأمر الذي يحدّ من انتشارها حتى الساعة في كل العامل.