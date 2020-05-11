“واتساب” تستعد لطرح 5 ميزات استثنائية جديدة عبر نظامي “أندرويد” و”آي أو إس”

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تستعد منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتساب”، لطرح 5 ميزات استثنائية جديدة خلال الفترة المقبلة،وذلك وفق تقرير نشره موقع “تايمز نيوز ناو”.

وأشار التقرير، أنه من المقرر أن تصبح تلك التقنيات مفعلة بصورة رسمية عن طريق طرح “واتساب” تحديثات رسمية لتطبيقيها عبر نظاميْ تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”.

والميزات الخمس على جاءت النحو التالي:

– زيادة الحد:

قررت “واتساب” زيادة الحد المسموح به لإجراء المكالمات الجماعية؛ حيث يمكن حاليًا إضافة 8 مشاركين في مكالمة جماعية أو فيديو بدلًا من 4 فقط.

– تعطيل الانتشار:

ستطرح “واتساب” تقنية جديدة لتعطيل انتشار بعض الأخبار، عن طريق الحد من إعادة توجيه بعض الروابط، التي يظهر أنها تروّج لأخبار مزيفة أو مضللة؛ خاصة تلك المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

– الإغلاق المباح:

طرحت “واتساب” تقنية تُمَكّن المستخدم من إغلاق حسابه؛ بحيث لا يمكن فتحه إلا من خلاله، سواء عن طريق كلمة سر أو بصمة إصبع أو تقنية التعرف على الوجه، لحماية دردشاتهم من عيون الغرباء والمتطفلين.

– الانتظار:

في حال تلقيك أكثر من مكالمة في وقت واحد، طرحت “واتساب” تقنية جديدة لانتظار المكالمات، وسيظهر لك خلال إجرائك المكالمة وتلقيك أخرى، خيار قبول المكالمة الجديدة أو تركها على الانتظار لحين إنهاء المكالمة الأخرى.

– خصوصية جديدة:

طرحت “واتساب” إعدادات خصوصية جديدة للمجموعات؛ بحيث يمكنك الآن التحكم فيمن يمكنه إضافتك إلى مجموعة “واتساب”، ويمكنك منع أعضاء المجموعة من إرسال رسائل خاصة لك أيضًا.