تكنولوجيا وعلوم

“واتساب” تقاضي شركة إسرائيلية اخترقت تطبيقها

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قالت إدارة تطبيق واتساب للتواصل الاجتماعي المملوك لفيسبوك: إنها تقدمت بشكوى ضد شركة “NSO” الإسرائيلية لبرمجيات الاختراق والتجسس.

وكان “واتساب” كشف في أيار/مايو الماضي، أنه تعرض لهجوم من برامج تجسس، تتيح الوصول لمضامين المحادثات على الهواتف الذكية.

وقال مدير “واتساب” ويل كاثكارت في مقالة نشرتها صحيفة أمريكية الثلاثاء “بعد أشهر من التحقيقات بات بإمكاننا معرفة من شن هذا الهجوم”.

واتهم شركة “NSO” بأنها استهدفت “مئة شخص من المدافعين عن حقوق الانسان وصحافيين وناشطين آخرين في المجتمع المدني في العالم”، والشركة متهمة كذلك بدعم حكومات عربية وأخرى في أمريكا الجنوبية للتجسس على نشطاء وإعلاميين.

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وتمكن القراصنة من استغلال ثغرة في التطبيق، لإدخال برنامج معلوماتي الى الهواتف الذكية، بمجرد الاتصال بمستخدمي تطبيق واتساب الذي يستخدمه حاليا 1,5 مليار نسمة في العالم.

 

وكانت صحيفة فايننشال تايمز، كشفت في تموز/يوليو الماضي أن برنامج تجسس إسرائيليا استخدمته الإمارات في التجسس تم تطويره، بحيث يستطيع الدخول لمواقع التواصل وإزالة جميع بيانات المستخدم سرا.

وأبلغت الشركة الإسرائيلية التي قامت بقرصنة موقع واتساب في الماضي، زبائنها بأنها تستطيع أن تحصل على بيانات المستخدمين من أكبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، كما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الجمعة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن شركة “إن إس أو” أبلغت عملاءها بأن “التكنولوجيا التي تملكها تستطيع إزالة جميع بيانات المستخدم سرا من خوادم أبل وغوغل وفيسبوك ومايكروسوفت، طبقا لأشخاص على اطلاع بأساليب الشركة لترويج مبيعاتها”.

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