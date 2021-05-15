“واتساب” تنفذ تهديدها… تقييد الخدمة لمن رفض التحديث

بعد تهديد ووعيد، بدأت إدارة منصة “واتساب” مساء الجمعة، تقييد ‏خدماتها لمن رفض تحديث اتفاق الاستخدام‎.‎ وتوقف هذه الخطوة ميزات التطبيق حتى الموافقة على الشروط، وذلك ‏وفقاً لما أعلنته المنصة حال لم يوافق المستخدمون على شروط الخدمة ‏الجديدة بحلول 15 أيار‎.‎

كما من المقرر أن تصبح الصفحة التي تطلب من المستخدمين قبول ‏شروط الخدمة التي حددتها شركة فيسبوك دائمة، وسيحتاج المستخدمون ‏إلى النقر فوقها لاستخدام واتساب‎.‎ كذلك سيظل المستخدمون قادرين على التفاعل مع التطبيق بطرق أخرى ‏لبضعة أسابيع، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “الغارديان” البريطانية، مثل ‏تلقي المكالمات أو الرد على الرسائل‎.‎

في سياق متصل، حذرت الشركة من أنه وبعد أسابيع قليلة من الميزات ‏المحدودة، لن يتمكن المستخدمون من تلقي المكالمات أو الإشعارات ‏الواردة، وسيتوقف التطبيق عن إرسال الرسائل والمكالمات إلى الهاتف‎.‎

وفي هذه المرحلة سيتعين على المستخدمين الاختيار إما قبول الشروط ‏الجديدة أو منعهم فعليا من استخدام واتساب‎.‎