تكنولوجيا وعلوم

“واتساب” سيتوقف عن العمل على ملايين الأجهزة مع نهاية العام الحالي

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كشف تطبيق التراسل الفوري #واتساب أنه سيتوقف عن العمل على هواتف ويندوز الذكية هذا الشهر.

وأعلن التطبيق الشهير انه سيودع ملايين الأجهزة الذكية مع نهاية هذا العام، أي اعتباراً من 31 كانون الأول الحالي.

ووفقاً لما نقله موقع صحيفة “الصن” البريطانية، جاء في بيان لـ “واتساب”:” لن تتمكن بعد الآن من استخدام جميع أنظمة تشغيل هواتف ويندوز بعد 31 كانون الأول 2019، وقد لا يكون واتساب متاحاً في متجر مايكروسوفت بعد 1 تموز 2019″.

ولن يخيب أمل أصحاب هواتف “ويندوز” فقط العام المقبل، فواتساب سيتوقف عن العمل أيضاً على العديد من أجهزة آيفون وبعض الهواتف تعمل بنظام أندرويد.

واعتباراً من 1 شباط 2020 ، لن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون إصدارات أندرويد 2.3.7 أو أقدم من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية، وسيتم تطبيق نفس المصير على مستخدمي أجهزة ايفون التي تعمل على نظام التشغيل iOS 8 أو الأقدم.

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“واتساب” يضيف ميزة “المكالمة الثانية”

لذا، إذا كان لديك هاتف يعمل بنظام “ويندوز” وترغب في حفظ محفوظات الدردشة الخاصة بك قبل انتهائه إلى الأبد، فهناك لحسن الحظ طريقة بسيطة إلى حد ما للقيام بذلك:

– تحتاج فقط إلى فتح الدردشة التي ترغب في تصديرها.

– ثم انقر فوق “معلومات المجموعة”.

– بعد ذلك، ستحتاج إلى التمرير لأسفل والنقر فوق “تصدير الدردشة”.

– يمنحك هذا خيار تنزيل الدردشة مع وسائط أو بدونها.

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