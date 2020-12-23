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واتساب سيتوقف عن العمل في ملايين الأجهزة بعد أيام قليلة

منذ 52 دقيقة
تطبيق واتساب

تطبيق واتساب

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قالت صحيفة “الصن “البريطانية، أن تطبيق واتساب للتواصل الفوري المملوك لشركة فيسبوك، سيتوقف خلال الأيام القليلة المقبلة، عن العمل في ملايين الهواتف.

وقال المصدر: “يجب على الأشخاص الذين لديهم هواتف ذكية قديمة أن يعلموا أن التطبيق سيتوقف عن العمل معهم بحلول العام المقبل 2021”.

وتابع: “هذا يعني أنه لم يتبق أمامهم سوى أسبوعين لتحديث أجهزتهم في حال رغبوا في الاستفادة من خدمات واتساب”.

وابتداء من 2021، سيودع التطبيق الشهير أي جهاز من أجهزة آيفون، “التي لا تعمل بنظام تشغيل iOS 9 على الأقل”.

وفيما يخص أصحاب أندرويد، فإن أقل نظام تشغيل مطلوب هو 4.0.3 أو ما فوق.

ويحتاج مستخدمو “Apple” إلى الذهاب إلى “Settings” ثم “General” ثم “About” لمعرفة نظام التشغيل في هواتفهم.

وبالنسبة لمستعملي نظام أندرويد، فسيجدون المعلومة في “Settings” ثم “About Phone”.

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