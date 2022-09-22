واتساب: نعمل على إبقاء خدمتنا في إيران

أعلن تطبيق واتساب للتراسل في تغريدة على “تويتر” أنه يعمل على إبقاء المستخدمين الإيرانيين على اتصال عبر التطبيق وسيفعل كل ما هو متاح في قدراته الفنية لمواصلة الخدمة والحفاظ على استمراريتها.

وأضاف التطبيق أنه لا يقوم بحجب أي أرقام هاتف إيرانية.

وكانت أعلنت مجموعة “نتبلوكس” المعنية بمراقبة تعطيلات خدمات الإنترنت، عبر تويتر، اليوم الخميس 22\9\2022، أنه تم تسجيل تعطل جديد للإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران، مع اتساع نطاق الاضطرابات بسبب وفاة شابة بعد أن ألقت شرطة الأخلاق الإيرانية القبض عليها.

من جهته، دعا الحرس الثوري الإيراني السلطة القضائية في البلاد اليوم إلى محاكمة “الذين ينشرون أخباراً كاذبة وشائعات” عن واقعة وفاة الشابة مهسا أميني في حجز للشرطة، والتي أثارت احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد.

وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مركزين ومركبات للشرطة في وقت سابق اليوم مع تواصل الاضطرابات لليوم السادس، ووردت أنباء عن تعرض قوات الأمن لهجمات.