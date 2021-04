واتساب يختبر ميزة طال انتظارها… اختفاء الرسائل بعد 24 ساعة من إرسالها

يختبر تطبيق واتساب في الوقت الراهن ميزة اختفاء الرسائل بعد 24 ساعة من إرسالها لدى كل من المُرسِل والمتلقي في المحادثات الشخصية والجماعية.

وبحسب موقع WABetaInfo المختص في متابعة أخبار تطبيق واتساب، ستتيح الميزة قريبا اختيار ما إذا كان سيتم حذف الرسائل بعد أسبوع أو 24 ساعة فقط.

إذ تشير أحدث الإصدارات التجريبية من التطبيق لنظامي آندرويد و”آي أو إس” إلى علامات على التحديث الجديد لميزة رسائل التدمير الذاتي المحدثة، والتي ستتوفر قريبا لجميع المستخدمين عند انتهاء الاختبار.

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.9.6: what's new?

WhatsApp is also starting to develop a 24 hours option for disappearing messages on WhatsApp for Android today.

The feature will be available for everyone in a future update.https://t.co/s8DPzt0dDJ

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 26, 2021