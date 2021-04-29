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واتساب يختبر ميزة طال انتظارها… اختفاء الرسائل بعد 24 ساعة من إرسالها

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 29 - أبريل - 2021 1:34 مساءً
واتساب

واتساب

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يختبر تطبيق واتساب في الوقت الراهن ميزة اختفاء الرسائل بعد 24 ساعة من إرسالها لدى كل من المُرسِل والمتلقي في المحادثات الشخصية والجماعية.

وبحسب موقع WABetaInfo المختص في متابعة أخبار تطبيق واتساب، ستتيح الميزة قريبا اختيار ما إذا كان سيتم حذف الرسائل بعد أسبوع أو 24 ساعة فقط.

إذ تشير أحدث الإصدارات التجريبية من التطبيق لنظامي آندرويد و”آي أو إس” إلى علامات على التحديث الجديد لميزة رسائل التدمير الذاتي المحدثة، والتي ستتوفر قريبا لجميع المستخدمين عند انتهاء الاختبار.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم أيضًا رصد إشارات إلى وجود خيار 24 ساعة بواسطة المحققين في WABetaInfo.

في البداية، كان يُعتقد أن خيار اختفاء الرسائل بعد يوم سيحل محل خيار الاحتفاظ بها لمدة أسبوع، ولكن يبدو الآن أنه سيتم منحك خيارًا بين الاثنين، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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