واتساب يدعم نظام الإشعارات الجديد الخاص بهواتف الآيفون

كشف تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا “فيسبوك سابقا”، في الفترة الأخيرة عن العديد من التحديثات والمزايا الجديدة.

ة\ويقدم تحديث واتساب الجديد WhatsApp دعما أكبر لنظام تشغيل أبل iOS 15، كما يكافح الرسائل المُعاد توجيهها في مجموعات الدردشة.

وأكد تقرير لموقع “WABetainfo” أن شركة أبل الأمريكية طرحت التحديث الجديد من نظام التشغيل iOS 15 بواجهة Contact جديدة، إلا أن تطبيق WhatsApp لم يقدم تحديثا لمستخدمي هواتف الآيفون يتوافق مع تحديث نظام التشغيل.

كما أن الإصدار رقم 22.7.0.76 من تطبيق الواتساب يجلب دعما رسميا للإصدار الجديد من نظام تشغيل أبل لهواتف الآيفون، والذي يتضمن بعض التغييرات في الواجهة، ودعم مميزات تحديث iOS 15.

ومن المقرر أن يدعم تحديث واتساب WhatsApp نظام الإشعارات الجديد الخاص بهواتف الآيفون في iOS 15، حيث يعمل نظام الإشعارات على عرض صورة الملف الشخصي بجهة الإرسال في نافذة الإشعارات المنبثقة، مع اسم المرسل من بين تفاصيل أخرى.

كما يحدد نظام الإشعارات الجديد ما إذا كانت الرسائل المستلمة تأتي كرد لمحادثات سابقة، مما يقدم الدعم بشكل أفضل للمستخدم في المحادثات الجماعية.

ويجلب تحديث الواتساب لمستخدمي هواتف iOS 15 ميزة شريط البحث، والذي يظهر بشكل مظلم في حالة عدم وجود عناصر قريبة لشريط البحث.

كما يدعم التحديث نمط “Focus” الجديد في نظام التشغيل، ومن المقرر أن يتم دعم مزيد من المميزات في تحديثات قادمة للتطبيق.

مكافحة الرسائل المعاد توجيهها

ذكر موقع Phonearena المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أنه بدءًا من تحديث واتساب لنظام التشغيل أندرويد “بيتا 2.22.7.2″، لا يُسمح لمستخدمي واتساب في كل مكان بإعادة توجيه الرسائل التي تم إعادة توجيهها بالفعل إلى أكثر من دردشة جماعية على أندرويد.

ووفقًا لـ WABetaInfo (عبر 9to5Mac )، نفذ واتساب أواخر الأسبوع الماضي القيود نفسها على إصدار iOS من التطبيق (بيتا 22.7.0.76). يمكنك أن تفهم أنه من خلال الحد من عدد مرات إعادة توجيه الرسائل، يعمل واتساب على تقليل عدد المشتركين الذين يتلقون أخبارًا مزيفة محتملة. للتأكد من عدم انتشار المعلومات المضللة، تخضع الرسائل التي تمت إعادة توجيهها بالفعل لهذه القواعد الجديدة.

وإذا كنت منشئ رسالة، فليس لديك قيود على عدد المرات التي يمكنك فيها إعادة توجيه رسالتك. من ناحية أخرى، إذا تلقيت رسالة تمت إعادة توجيهها إليك بالفعل، فلا يمكن إعادة توجيهها مرة أخرى إلى أكثر من دردشة جماعية. في الوقت الحالي، تلقى بعض مُختبري النسخة التجريبية القيود فقط على الرغم من أنه سيتم تمكينها للجميع خلال الأيام القليلة المقبلة.