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“واتساب” يستعد لإطلاق ميزة جديدة تتعلق بحذف الرسائل

منذ 9 ساعات
واتساب

واتساب

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يستعد تطبيق التراسل الفوري “واتساب” لإطلاق ميزة جديدة تتعلق بحذف الرسائل.

ويعمل مطورو التطبيق على تغيير خيار حذف الرسائل تلقائيا، بحسب ما نشر موقع WABetaInfo.

حيث سيعرض على المستخدمين خيار حذف الرسائل تلقائيا بعد 24 ساعة من إرسالها، وستكون هذه الميزة متاحة على المحادثات الفردية والجماعية.

في الوقت الحالي يمكن من خلال إعدادات التطبيق حذف الرسائل تلقائيا بعد 7 أيام فقط، ويتم حذفها لدى كل من المرسل والمتلقي.

يذكر بأن هذه الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار التجريبي، وستظهر في التحديث الجديد للتطبيق على أنظمة كل من Android وiOS وسطح المكتب، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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