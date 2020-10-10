“واتساب” يطرح ميزة جديدة خاصة بالأندرويد

أعلنت شركة عن إضافة ميزة جديدة لتطبيق المراسلة الفورية ”واتساب“ ، تسمح للمستخدمين بالـ”البحث المتقدم“ ، وهي ميزة تم رصدها بالفعل في إصدار تجريبي هذا الصيف، وأصبحت الآن متاحة رسميا لجميع المستخدمين.

حتى الآن، تتم عمليات البحث داخل واتساب بطريقة عامة، لا يُسمح فيها باختيار جهة اتصال أو دردشة يمكن العثور فيها على ما نريد العثور عليه، لكن الآن، بفضل هذا التحديث الذي أعلنه واتساب على حسابه الرسمي في إنستغرام، يمكن استخدام المعايير بشكل مستقل عن الدردشات.

ويستخدم البحث المتقدم عوامل تصفية خاصة يمكن للمستخدمين من خلالها أن يقتصر بحثهم على محتويات معينة مثل صورة فوتوغرافية ومقاطع فيديو أو صوت أو مستندات.

كما تشير تقارير إلى أنه بمجرد تحديد المطلوب، سيقوم واتساب بتصنيف المحتويات المطلوبة وعرضها بطريقتين مختلفتين: قائمة أو شبكة، سيكون من الممكن بعد ذلك في حقل البحث، وتحديد البحث بشكل أكبر عن طريق إدخال -مثلا- اسم المحادثة أو المستخدم أو الكلمة الرئيسة.

تم تقديم هذه الميزة لتسهيل الأمر على المستخدمين عند تصفح الملفات في شكل صور أو مقاطع فيديو أو صوتيات أو مستندات أو روابط أو ملصقات GIF تم إرسالها من خلال تطبيق المراسلة.

كتب فريق واتساب التقني: ”سهلنا تصفح فئات الملفات التي تريد البحث عنها، مثل الصور وملفات GIF والروابط ومقاطع الفيديو والمستندات وحتى الصوت في التطبيق“.

وأضافوا أنه ”يمكنك الآن البحث عن جهة اتصال محددة، وتحديد نوع الوسائط، وإضافة كلمات رئيسة لعرض الدردشات والرسائل السابقة بشكل أكثر فاعلية“.

وفقا KompasTekno، هذه الميزة متاحة بالفعل على واتساب أندرويد إصدار 2.20. 200.22، ولتتمكن من استخدام ميزة البحث المتقدم، قم أولا بتحديث تطبيق واتساب من متجر غوغل بلاي.