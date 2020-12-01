“واتساب” يطلق تحديثاً جديداً

تحديث جديد كشفت عنها شركة ”فايسبوك“ مالكة تطبيق ”واتساب”، حيث أتاحت أخيرا عبر التطبيق الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص، إمكانية تعيين خلفيات خاصة لكل دردشة.

وبات بإمكان المستخدمين، بحسب بيان للشركة، تعيين خلفيات خاصة لمحادثات مختلفة؛ في محاولة لتسهيل الأمر على المستخدمين للتمييز بسهولة بين عشرات أو مئات الدردشات التي يشاركون فيها في وقت واحد.

وأكدت الشركة، أنه لا يوجد حد لعدد الخلفيات الخاصة التي يمكن للمستخدم اختيار تعيينها لمحادثات مختلفة، وتطرح واتساب أيضا الخلفية الافتراضية حاليا بألوان أكثر، وتزيد من اختيار الخلفيات مع المزيد من صور الطبيعة والهندسة المعمارية من جميع أنحاء العالم.