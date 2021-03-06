“واتساب” يطلق ميزة جديدة تعزز الخصوصية

أتى تحديث ”واتساب“ الجديد لأنظمة iOS بميزة جديدة منتظرة، والتي من شأنها أن تعزز الخصوصية على المراسلة بقدر كبير.

وأطلقت الشركة مؤخرًا تحديثا يضمن ميزة تمكن المستخدم من الاستماع إلى الرسائل الصوتية دون علم الطرف الآخر.

وقالت صحيفة ”انديا توداي“ إنه ”في حين يعتبر ذلك الأمر مهما بحد ذاته، إلا أن هذه الخاصية من شأنها أن تساعد على تعزيز الخصوصية في التطبيق بطرق غير مباشرة“.

وكانت ”واتساب“ أطلقت منذ فترة خاصية تمنع الطرف الآخر على التطبيق من معرفة أنك قد قرأت رسالته أم لا، إلا أن العديد من المستخدمين وجدوا حيلة لتخطي هذه العقبة، من خلال إرسال رسالة صوتية، والتي لا تنطبق عليها ميزة خصوصية إشعارات قراءة الرسائل القديمة، وبمجرد الاستماع للرسالة الصوتية يعلم الطرف الآخر أنك قرأت الرسائل.

ولكن تحديث ”واتساب“ 2021 الجديد، قام بسد هذه الثغرة في التطبيق، والآن إذا قام المستخدم بإيقاف خيار مؤشرات قراءة الرسائل في الواتساب، فلن يكون بإمكان الطرف الآخر معرفة أن الرسائل قد قُرأت أو لا حتى إذا استمع المتلقي إلى الرسالة الصوتية.

وفي حين لم تطلق واتساب هذا التحديث بعد سوى لمستخدمي IOS فقط، إلا أنه من المرجح أن تطلقه لنظام الأندرويد خلال أيام.