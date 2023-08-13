الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023 |
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واتساب يعمل على تنفيذ خطوة أمان جديدة

منذ 3 دقائق
تطبيق واتساب

تطبيق واتساب

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يعمل تطبيق واتساب على تنفيذ دعم مفتاح المرور، ليكون لدى المستخدمين خياراً آخر لتأمين حساباتهم.

وهناك العديد من التطبيقات ومواقع الويب التي أعلنت بالفعل عن دعم مفتاح المرور، وقد يكون تطبيق واتساب هو التالي.

وفي حين ان شركة Meta لم تعلن عن أي شيء بعد، عثر المصدر WABetaInfo على قائمة إعداد مفاتيح مرور مخفية في أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد.

وتقول الرسالة: “يمكنك الآن استخدام بصمة إصبعك أو وجهك أو قفل الشاشة للتحقق مما إذا كنت أنت باستخدام مفتاح مرور“.

لسوء الحظ، لا تزال الميزة قيد التطوير ولا توجد وسيلة لتمكينها، ولكن هذا تلميح قوي إلى أن مستخدمي WhatsApp قد يكون لديهم قريبًا خيار حماية حساباتهم باستخدام مفتاح مرور بدلاً من كلمة مرور تقليدية.

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