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واتساب يعود للعمل بعد عطل فني على مستوى العالم

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 20 - يوليو - 2023 2:58 صباحًا
شعار تطبيق واتساب

شعار تطبيق واتساب

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أعلنت شركة واتساب عودة التطبيق الأكثر شهر للعالم للمراسلة الفورية للعمل بعد توقفه لفترة قصيرة فجر (الخميس 20-7-2023)، وذلك بعد عطل عام أثر على أداء التطبيق لدى ملايين المستخدمين حول العالم.

وكانت الشركة قد أكدت وجود مشاكل حقيقية في أداء التطبيق، مشيرة عبر حسابها الرسمي على تويتر أنها تعمل بسرعة لحل مشكلة الاتصال مع تطبيق واتساب.

و واجه مستخدمو تطبيق “واتساب” في عدد من الدول خللا في المراسلة الفورية التي يتيحها التطبيق.

وقال مستخدمون للتطبيق إنهم لم يتمكنوا من إرسال الرسائل الفورية بسهولة، مشيرين إلى أن وقت الإرسال الذي لا يتخطى ثوان في الوضع الطبيعي تضاعف إثر الخلل.

تعرض تطبيق واتساب، إلى عطل فني مفاجئ، حيث لا يمكن لبعض المستخدمين؛ إرسال واستقبال الرسائل النصية.

وبحسب موقع down detector المتخصص في رصد الأعطال، فقد اشتكي العديد من المستخدمين في عدد من دول العالم من المشكلة، فيما تصدر هاشتاغ whatsappdown منصة تويتر، حيث اتجه العديد من المستخدمين هناك للتعبير عن استيائهم من عطل واتس اب.

و لم يتبين سبب المشكلة، لكن تقرير موقع الأعطال يكشف أنه لا يمكن إرسال واستقبال الرسائل – وبالطبع – ولا حتى الرسائل الصوتية والصور وملفات الفيديو والملفات الأخرى.

وبحسب موقع “مصر times” فأن تطبيق المراسلة واتساب يعمل على تحديث جديد يعمل على تطوير القدرة على إعداد اسم المستخدم، مما قد يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل للأشخاص دون الحصول على أرقام هواتفهم، وفقًا لموقع WABetaInfo المسئول عن متابعة التسريبات.

وكانت شركة ميتا، المالكة لتطبيق التراسل الفوري واتساب، أعلنت إصدار تحديثات وتطورات جديدة في تطبيق واتساب؛ من خلال إتاحة تعديل الرسائل المرسلة في غضون 15 دقيقة من وقت إرسالها.

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