الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

واتساب يقدم ميزة جديدة لعشاق مكالمات الفيديو

23 - أبريل - 2022
واتساب

واتساب

A A A
طباعة المقال

كسف شركة واتساب عن إطلاق خدمة ممبزة لمكالمات الفيديو عبر التطبيق العالمي الواسمع الانتشار على مستوى العالم.

وستسمح الميزة الجديدة بزيادة عدد الأشخاص الذين بوسعهم المشاركة في مكالمات الفيديو الجماعية إلى 32 شخصا.

وفي السابق، كان الحد الأقصى للأشخاص الذين يمكنهم المشاركة بمكالمات الفيديو في “واتساب” 8 أشخاص فقط، مما يعني أن الميزة الجديدة ضاعفت الرقم 4 مرات.

وبهذا الارتفاع، يقترب “واتساب” من منافسة تطبيقات محادثات الفيديو الأخرى مثل “زووم”.

وكتب موقع (WABetaInfo) الإخباري التقني الذي يتابع أخبار “واتساب” أن تطبيق التواصل الفوري ضاعف من عدد المشاركين في مكالمات الفيديو.

ونشر الموقع الإخباري تحديثا من موقع “واتساب” يتضمن إشارة إلى أمور جديدة طرأت على التطبيق، ومن ضمنها أن مكالمات الفيديو يمكنها أن تستوعب حتى 32 شخصا، مع إضافة على خلفية مكالمات تظهر فيه فقاعات متتالية، ووصول سريع إلى المفضلات في معرض الصور.

وفي المكالمات الصوتية الجماعية ثمة إضافات أخرى مثل خلفية جديدة وتظليل على صورة المتحدث في المكالمة، مع تصميم على شكل أمواج الصوت، كما في الإذاعات.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    منشأة حوسبة عالية الأداء HPC4L تعرف بـ"سوبر كمبيوتر" تصل إلى لبنان
    أهلا بهالطلة.. "السوبر كمبيوتر" يصل لبنان
    صورة تعبيرية
    بإمكانكم رؤيتها.. ظاهرة نادرة في سماء بعض الدول العربية فجر السبت
    شعار شركة آبل
    نتائج آبل المالية تفوق التوقعات بدعم من مبيعات آيفون

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    القمح
    سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
    السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
    السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
    فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
    ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟