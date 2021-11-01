“واتساب” يقطع الخدمة عن 43 نوعا من الهواتف الذكية بدءا من اليوم

أعلن تطبيق خدمات الماسنجر ”واتساب“ المملوكة لشركة ”فيسبوك“ الأمريكية، أنه سيقطع الخدمة عن 43 نوعًا من الهواتف الذكية، ابتداء من اليوم الإثنين.

ولن يتمكن مستخدمو الهواتف التي تعمل بنظام ”Apple و Android“ القديمة من استخدام تطبيق المراسلة العالمي الجديد من ”واتساب“، الأمر الذي سيتسبب بحرمان ملايين الأشخاص من رؤية رسائلهم.

وقال التطبيق في بيان نقلته وسائل إعلام أمريكية وبريطانية، إنه ”سيتم قطع جميع خدمات واتساب، بما فيها الرسائل والصور ومقاطع الفيديو عن 43 هاتفًا ذكيًا قديمًا، اعتبارًا من اليوم الإثنين“.

وأورد الموقع أسماء جميع الهواتف التي ستتأثر بعملية القطع، وهي:

Apple: iPhone 6, iPhone 6s plus, iPhone SE

Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core and Galaxy Ace 2.

ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 and Grand Memo.

Sony: Xperia Miro, Xperia Neo L, and Xperia Arc S.