"واتساب" يهدد من جديد بحذف مستخدميه

عاد تطبيق التراسل الفوري “واتسآب” بتذكير عملائه بشأن شروط الخدمة الجديدة والتي تبدأ بحلول 15 أيار 2021.

وتلقى الكثير من مستخدمي التطبيق إشعارات بضرورة الموافقة على التحديثات الجديدة.

وتكررت رسائل التطبيق بالشروط الجديدة، بالإضافة لتضمنها لإشعار جاء فيه: “يرجى قبول هذه التحديثات لمواصلة استخدام WhatsApp”.

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الشركة ما سيحدث لمن لا يقبل بالشروط الجديدة، بحسب ما نقل موقع Gizchina.

ووفقا للمطورين، لن يحذف WhatsApp حساباتهم. ومع ذلك، لن يتمتع هؤلاء المستخدمون بوظائف المراسلة الكاملة حتى يقبلوا الشروط الجديدة، وفي غضون فترة زمنية قصيرة، سيتمكن المستخدمون من تلقي المكالمات والإشعارات، لكن لن يتمكنوا من تلقي الرسائل وإرسالها من التطبيق.

إذا كان المستخدمون لا يزالون لا يستجيبون لمثل هذا الإقناع، فسيتم حذف حساباتهم. وبحسب السياسة الرسمية للشركة، فإن هذا يتطلب “120 يوما من عدم النشاط”.

يذكر أنه في البداية كان من المفترض أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 8 فبراير/شباط، ولكن بعد موجة حادة من المستخدمين ورد فعل سلبي، تقرر تأجيل التاريخ إلى 15 مايو.

في وقت سابق، ظهرت معلومات على موقع التطبيق حول اكتشاف جديد قام به علماء من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين، تم فيها اكتشاف ثغرة أخرى في معالجات Intel ، بمساعدة قراصنة الإنترنت يمكنهم سرقة بيانات المستخدم، بما في ذلك النص المكتوب على لوحة المفاتيح، وذلك بحسب “سبوتنيك”.