السبت 3 صفر 1445 ﻫ - 19 أغسطس 2023 |
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مفاجأة من "واتس آب" انتظرها ملايين المستخدمين لسنوات!

منذ 45 دقيقة
واتس آب

واتس آب

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فاجأ القائمون على تطبيق “واتس آب” عن إطلاق تحديث جديد للتطبيق حمل معه ميزة انتظرها الكثير من المستخدمين.

والمميز في نسخة التطبيق الجديدة هو أنها باتت توفر للمستخدم إمكانية إرسال الصور للآخرين بجودة HD، أي أن المستلم بات يتلقى صورا عالية الدقة.

وباتت الميزة الجديدة متوفرة لجميع مستخدمي “واتس آب” شريطة تحميل أحدث نسخة من التطبيق.

وللحصول على الميزة الجديدة يجب تحديث تطبيق واتس آب، وبعدها سيظهر للمستخدم تلقائيا زر “HD” بجانب خيارات تعديل الصورة قبل إرسالها لشخص آخر، وبمجرد الضغط على هذا الخيار سيتمكن المستخدم من تحديد دقة الصورة المرسلة من خلال خيارين.

وعند تلقي المستلم الصورة التي أرسلت إليه من شخص ما سيظهر له في الزاوية اليسرى أنها أرسلت له بجودة “HD”.

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