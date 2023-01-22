وان بلس تستعد لإطلاق جهاز تلفاز بمواصفات مميزة.. إليكم التفاصيل

كشفت شركة وان بلس “OnePlus” الصينية عن تحضيراتها لإطلاق الإصدار الجديد من أجهزة التلفاز OnePlus Q2 Pro الذي يأتي بشاشة QLED، في السوق الهندية قريباً.

واشتهرت إصدارات وان بلس من أجهزة التلفاز بالتصميم الأنيق المميز بوزن خفيف وإطارات فائقة النحافة، ولقد أطلقت الشركة مؤخراً جهاز OnePlus 50 Y1S Pro، والآن تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد Q2 Pro.

ومن المتوقع أن يتميز جهاز OnePlus Q2 Pro المرتقب بشاشة QLED بحجم 65 إنش، ودقة 4K، كما تدعم شاشة الجهاز معدل تحديث 120Hz.

ولقد أوضحت التفاصيل التي نشرت عبر “91Mobiles” أن جهاز OnePlus Q2 Pro المرتقب يأتي بعدد من المميزات التي تشمل واجهة مخصصة ترتكز على نظام تشغيل Google TV، كما يأتي الجهاز بميزة OxygenPlay التي تعمل على إدارة وترتيب المحتوى في الجهاز.

أيضاً من المتوقع أن يأتي الجهاز بمكبر صوتي بقدرة 70W وتقنية Dolby Atmos، كما تشير التسريبات إلى أن جهاز التلفاز الذكي يأتي بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت.