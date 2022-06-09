وداعا للمقبض.. شاومي تطلق قفل الباب الذكي

أعلنت شركة شاومي، عن إطلاق قفل الباب الذكي Smart Door Lock M20 الجديد، الذي يتخلى عن المقبض.

وأوضحت الشركة الصينية أن قفل الباب الذكي Smart Door Lock M20 الجديد يمكن تحريره بطرق مختلفة؛ حيث إنه يأتي مزودا بمستشعر لبصمة الإصبع، مما يسمح بإدخال رقم PIN.

تقنيات متعددة

كما يمكن تحرير القفل الذكي بواسطة تقنية NFC أو تقنية البلوتوث أو بواسطة تجهيزات المنزل الذكي أو بواسطة مفتاح تقليدي.

وأشارت شاومي إلى أن قفل الباب الذكي Smart Door Lock M20 يمتاز بقوة التحمل؛ حيث يمكن اسخدامه في نطاق درجة حرارة يتراوح من -25 إلى 55 درجة مئوية، بينما يتحمل مستشعر بصمة الإصبع 100 ألف ضغطة.

8 بطاريات

ويعمل قفل الباب الذكي Smart Door Lock M20 بثمان بطاريات من نوع AA، والتي تصل فترة تشغيلها إلى عشرة أشهر.

ويمكن إمداد القفل، الذي يبلغ وزنه 4 كجم، بالطاقة الكهربائية بواسطة باور بانك عبر منفذ USB Type C.

قفل ذكي أخر

وقبل أكثر من شهر أطلقت شركة شاومي قفل الباب الذكي Smart Door Lock Pro الجديد حيث ويمكن استخدام قفل الباب الذكي بواسطة كلمة مرور أو أوامر صوتية أو جهاز يدعم تقنية اتصالات المجال القريب “NFC”.

وأوضحت الشركة الصينية حينها أن القفل الذكي Smart Door Lock Pro الجديد مزود بمستشعر بصمات أصابع فائق الدقة؛ حيث يمكنه التعرف على بصمة الإصبع بنسبة تصل إلى 98.7%.

ويمكن أيضا دمج القفل الجديد ضمن تجهيزات المنزل الذكي بحيث يتم مثلا إطفاء الأضواء والأجهزة عند غلق القفل وتشغيلها مجددا عند فتح القفل.

ونظرا لأن القفل الذكي يشتمل على كاميرا خارجية؛ فإنه يمكن أيضا استخدامه “كعين سحرية”، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه كجرس للباب.

تاريخ شاومي

وشاومي هي شركة إلكترونيات صينية متعددة الجنسيات أسست في أبريل/نيسان 2010 ومقرها في بكين، تعمل وتستثمر في مجال صناعة أجهزة الهواتف الذكية وتطبيقاتها والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة المنزلية والحقائب والأحذية والإلكترونيات الاستهلاكية والعديد من المنتجات الأخرى، وفي 2017 كانت تعد الشركة الرابعة عالميًا بعد أبل وسامسونج وهواوي. ولها عدة مقرات رئيسية في سنغافورة وماليزيا والهند.

وأصدرت شاومي أول هواتفها الذكية في أغسطس/آب 2011، وسرعان ما اكتسحت السوق الصيني وأصبحت أكبر شركة هواتف ذكية في الصين في 2014، وأصبحت رابع أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم في الربع الثاني من 2018، طورت شاومي مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ومنتجات المنزل الذكي بلغت أكثر من 100 مليون جهاز ذكي. وفي 2019 بلغ عدد مستخدمي واجهة أم آي يوه آي 291.6 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وتوسعت الشركة إلى أسواق أخرى خارج الصين الكبرى منها سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وجنوب أفريقيا ومعظم البلدان والمناطق في جنوب شرق آسيا وأوروبا، ويبلغ عدد موظفيها 18.170 ألف موظف حول العالم.

وتقدر ثروة مؤسسها ورئيسها التنفيذي لي جون بنحو 12.5 مليار دولار أمريكي، طبقا لمجلة فوربس، وهي في المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في العالم وتبلغ قيمتها أكثر من 46 مليار دولار أمريكي.

واحتلت المرتبة 468 في قائمة فورتشن جلوبال 500 لعام 2019، والمرتبة 422 في عام 2020، وبلغت شحنات هواتفها المحمولة 125 مليون وحدة في 2019 في المرتبة الرابعة عالميًا.