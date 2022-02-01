ورطة تسلا.. استدعاء آلاف السيارات بسبب مشكلة في القيادة الذاتية

تواجه شركة تسلا الأميركية، لصناعة السيارات الكهربائية، ورطة جديدة، حيث تتجه إلى استدعاء 53822 مركبة في الولايات المتحدة، بسبب مشكلة في برنامج القيادة الذاتية، بحسب وكالة “رويترز”.

وتتمثل المشكلة في أن عملية التوقف لا تتم بشكل كامل عند بعض التقاطعات، ما يشكل خطرا على المشاة وباقي السيارات الأخرى.

وقالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) إن الاستدعاء يشمل طرازات “موديل أس” و”موديل أكس” وموديل 3″ و”موديل واي” لأعوام محددة.

وأوضحت الإدارة أنه بسبب هذه المشكلة، يمكن للمركبات عبور التقاطع دون توقف شامل.

وأشارت إلى أن تسلا ستجري تحديثا للبرنامج لحل هذه المشكلة، فيما لم ترد تسلا على طلب للتعليق من قبل رويترز.

والأسبوع الماضي، قالت تسلا إن عدد المركبات التي تحتوي على هذا البرنامج في الولايات المتحدة ارتفع إلى نحو 60 ألف، من بضعة آلاف في نهاية سبتمبر.

وتختبر تسلا “النسخة المحسنة” من برنامج القيادة الآلي الخاص بها على الطرق العامة، لكنها أكدت أن هذا البرنامج لا يجعل السيارة مستقلة تماما بالقيادة، بمعنى أن السائق يمكنه التحكم ويتحمل المسؤولية.

وأضافت تسلا أنه اعتبارا من 27 يناير الماضي، لم تبلغ بأي مطالبات ضمان أو حوادث أو إصابات أو وفيات متعلقة بالاستدعاء.

وأخبرت تسلا الإدارة الوطنية أنها أصدرت في 20 أكتوبر نسخة محدثة من برنامج القيادة تشمل خاصية التوقف.

وشددت على أن البرنامج متاح للاستخدام بشروط، وهي أن لا تتجاوز سرعة المركبة 5.6 ميل (9 كم) في الساعة، وأن لا توجد سيارات متحركة أو مشاة بالقرب من التقاطع.

ويبدو أن هذه الخاصية لم تعمل بالشكل المناسب، وانتهكت القوانين التي تنص على أن المركبات يجب أن تتوقف تماما عند التقاطعات.

وفي سبتمبر الماضي، أتاحت تسلا لزبائنها طلب البرنامج، على الرغم من مخاوف السلامة، حيث يتيح FSD Beta للسائقين التنقل تلقائيا حول البيئات الحضرية المعقدة من دون تحريك عجلة القيادة بأيديهم.

ويذكر أن برنامج FSD Beta، الذي أثار كثيرا من الجدل، سيمنح قدرات القيادة الذاتية فقط للسائقين الذين يحصلون على “درجة أمان” عالية من تسلا، بعد دراسة بيانات قيادتهم للسيارات.

وفي 31 ديسمبر الماضي، أعلنت تسلا استدعاء نحو نصف مليون سيارة لإصلاح خلل يتعلق بالسلامة العامة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أخبرت تسلا الهيئة الفيدرالية المسؤولة عن السلامة على الطرق في الولايات المتحدة أنها ستسحب 475 ألف مركبة من سياراتها الكهربائية من طراز “تسلا 3″ و”تسلا أس” لمعالجة مشاكل الكاميرا الخلفية للسيارة.