الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 22 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"وضع الاستراحة".. ميّزة جديدة على "إنستغرام"!

منذ ساعة واحدة
إنستغرام يطرح ميزة جديدة

إنستغرام يطرح ميزة جديدة

A A A
طباعة المقال

طرح “إنستغرام” ميزة جديدة ستكون مفيدة للكثير من المستخدمين، وفق ما أعلن القائمون على التطبيق.

إذ كشفت المعلومات المتوفرة، عن أن الميزة الجديدة تدعى Quite mode، والهدف منها هو منح المستخدمين وقت استراحة من الإشعارات التي قد تصلهم عبر التطبيق، ومساعدتهم على الاسترخاء أو التركيز في أعمالهم.

وفور تفعيل Quite mode ستتوقف الإشعارات عن الظهور للمستخدم، وستتغير حالة ملفه الشخصي إلى وضع يظهر أنه في “وضع الاستراحة”، وسيقوم “إنستغرام” بإرسال رسائل إلى الأشخاص الذين يراسلونه تبلغهم أن المستخدم في “وضع الاستراحة”.

وبإمكان المستخدم تفعيل الوقت الذي يناسبه مع الميزة الجديدة للاستراحة من الإشعارات، وبعد انتهاء هذه الوقت سيقوم “إنستغرام” بإرسال رسالة إليه تتضمن خلاصة للإشعارات التي وردته في ذلك الوقت.

إلى ذلك، رأى الخبراء أن الميزة الجديدة ستكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من كثرة الإشعارات الواردة عبر “إنستغرام”، كما ستساعد الناس على التركيز في العمل أو الطلاب في التفرّغ للدراسة.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    القمر يقترب من الأرض بشكل غير مسبوق
    لأوّل مرّة منذ 993 عامًا.. القمر يقترب من الأرض بشكل غير مسبوق
    شعار شركة نوكيا
    بسعر منافس.. هاتف أندرويد جديد من نوكيا
    شعار تيك توك
    صدمة في مقاطع الفيديو المقترحة لك عبر تيك توك!

    الأكثر قراءة

    المراهقة اللبنانية الأصل جينيفر ميشال عون
    بالفيديو.. مشتركة لبنانية تبهر لجنة تحكيم برنامج "Sweden Got Talent"
    حسن نصر الله
    رد مصري حادّ على نصر الله.. "بطولات زائفة"
    مصرف لبنان
    تعميم ثانٍ من "المركزي"... تسديد قروض هؤلاء فقط بالدولار