أفادت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، السبت، بحدوث “وضع غير طبيعي” في مركبة الفضاء الروسية (لونا-25) خلال انتقالها إلى مدار ما قبل الهبوط.

وقالت روسكوسموس إن المختصين يحللون الموقف، من دون الخوض في تفاصيل.

ومن المزمع أن تهبط مركبة الفضاء على القطب الجنوبي للقمر يوم الاثنين.

ودخلت لونا-25 مدار القمر يوم الأربعاء، وهي أول مركبة فضاء روسية تحقق ذلك منذ 1976، وهي بحجم سيارة صغيرة تقريبا، وتستهدف العمل لمدة عام على القطب الجنوبي للقمر حيث اكتشف العلماء في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالات فضاء أخرى في الأعوام القليلة الماضية آثارا لمياه متجمدة في الفوهات.

ولوجود الماء تبعات بالنسبة لقوى الفضاء الكبرى، إذ يحتمل أن يسمح ذلك بإطالة الإقامة المؤقتة للبشر على القمر، ما يمكنهم من استخراج الموارد الموجودة على القمر.