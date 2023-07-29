وظيفة مدير منتج بمجال الذكاء الاصطناعي في نتفليكس براتب سنوي "مغري"!

نزل العشرات من المتظاهرين إلى الشارع خارج مقر شركة نتفليكس يوم الخميس، ملوحين بلافتات دعمًا للإضراب العمالي الذي نظمته نقابة ممثلي الشاشة التي تضم 160 ألف عضو – الاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والإذاعة.

يريد المضربون والمؤيدون زيادات في الأجور وأسهم عائدات التدفق. لكن المفاوضات تحولت أيضًا إلى نقطة ساخنة في المناقشات المكثفة بالفعل حول مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي.

في الوقت نفسه، تعمل نتفليكس بنشاط على تعيين مدير منتج للمساعدة في توجيه طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي؛ كما أن الراتب المقترح للدور يصل إلى 900 ألف دولار سنوياً.

وقد تمت ملاحظة المنشور لأول مرة بواسطة The Intercept. ويسعى منشور آخر إلى تعيين مدير تقني لقيادة اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي في استوديو ألعاب الفيديو في نتفليكس، مع نطاق رواتب يصل إلى 650 ألف دولار.

إنه تجاور مألوف في وادي السيليكون: في حين تعطل العمال في الصناعات بسبب الاحتجاج التكنولوجي لزيادة الأجور وحماية الوظائف، فإن مهندسي البرمجيات الذين يصنعون منتجات التكنولوجيا للشركات يجلبون إلى الوطن رواتب سنوية أكبر بعدة مرات من رواتب الأسرة الأمريكية النموذجية. ناهيك عن ارتفاع رواتب المسؤولين التنفيذيين، الذي وقف مساهمو نتفليكس مؤخرًا ضدهم.

في عام 2023، كان عملاق الفيديو ومقره لوس جاتوس في المقدمة والوسط. بعد الدخول في عصر البث – مع بقاء أقل للممثلين ومسلسلات أقصر وأكثر – أصبحت نتفليكس استوديو إنتاجيًا رئيسيًا وعضوًا رئيسيًا في Alliance of Motion Picture and Television Producers، وهو ما تهاجمه SAG-AFF. كما تعد شركة Bay Area أيضًا، على عكس بعض المنافسين، عملية بث مربحة: فقد حولت ما يقرب من 1.5 مليار دولار من صافي الدخل من أبريل إلى يونيو.

تستخدم نتفليكس بالفعل التعلم الآلي، وهو أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في خوارزمية التوصيات الخاصة بها وحتى في تحرير الفيديو من أجل انتقالات سلسة للمشهد. ولديها بالفعل فريق كبير لهذه المهمة – حيث أدرجت منشور مدونة في شهر فبراير حول «توسيع نطاق التعلم الآلي لوسائل الإعلام» وقد أدرج 17 قسمًا داخليًا للعاملين في نتفليكس.

لكن مدير المنتج الجديد، كما يقول المنشور الوظيفي، “سيحدد الرؤية الاستراتيجية” لبرنامج التعلم الآلي من نتفليكس، ويضيف: “التعلم الآلي/الذكاء الاصطناعي يدعم الابتكار في جميع مجالات العمل”، بما في ذلك المساعدة في “إنشاء محتوى رائع”.

يقول المنشور الآخر إن المدير الذي تم تعيينه سيساعد في بناء فريق “مؤهل لقيادة استثماراتنا في بناء أنواع جديدة من الألعاب لم تكن ممكنة من قبل دون التطورات المستمرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي”. قامت نتفليكس بإصدار ألعاب الهاتف المحمول ببطء في السنوات الأخيرة؛ يقال إن لعبة “Scriptic: Crime Stories” تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في سرد القصص.

أدى الطلب الشديد على مطوري الذكاء الاصطناعي إلى زيادة رواتب المهندسين حيث يسعى عمالقة التكنولوجيا مثل Meta و Microsoft و Google جاهدين من أجل قيادة الصناعة. وقد رفضت نتفليكس طلب SFGATE للتعليق.

كانت SAG-AFTRA تراقب عن كثب استوديوهات استثمارات الذكاء الاصطناعي، وتضمن تحديث مفاوضاتها في 13 يوليو قسمًا عن الذكاء الاصطناعي الذي طلب مجموعة شاملة من الأحكام لحماية العمل الذي أنشأه الإنسان وتتطلب موافقة مستنيرة وتعويضًا عادلًا عندما يتم صنع “نسخة طبق الأصل” من فنان، أو عندما يتغير صوتهم أو تشابههم أو أدائهم بشكل كبير باستخدام الذكاء الاصطناعي.

قال رئيس مفاوضي SAG-AFTRA، دنكان كرابتري-إيرلندا، إن اقتراح الاستوديوهات سيسمح لشركات مثل نتفليكس بمسح صورة الفنان، ودفع مقابل نصف يوم من العمل واستخدام صورتها إلى الأبد. وقد نفت الاستوديوهات ذلك في بيان تم تقديمه إلى SFGATE، وكتبت أن اقتراحهم سيتطلب الموافقة والمساومة لاستخدام “نسخة رقمية” في وقت كل استخدام.