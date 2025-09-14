الأثنين 22 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
وفدان أمريكي وصيني يختتمان اجتماعا بشأن التجارة ومنصة "تيك توك"

منذ ساعتين
شركة تيك توك

قال مسؤول أمريكي لرويترز إن وفدين من الولايات المتحدة والصين اختتما، اليوم الأحد، اجتماعهما الذي عقد في مدريد لمناقشة ملفات الرسوم الجمركية وتيك توك والاقتصاد، موضحا أنهما يعتزمان استئناف المحادثات غدا الاثنين.

وأضاف المسؤول أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني خه لي‭‭ ‬‬فنغ اللذين يرأسان الوفدين المعنيين غادرا مقر الاجتماع في نهاية محادثات اليوم لكن بعض أعضاء فريقي التفاوض سيبقون لإجراء المزيد من المحادثات الفنية.

وقال المسؤول الأمريكي إن المحادثات اليوم تركزت حول ملفات تيك توك والرسوم الجمركية والاقتصاد.

ولم يقدم المسؤول مزيدا من التفاصيل.

  • رويترز

