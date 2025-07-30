وكالة الطاقة الدولية تتوقع أسرع زيادة للطلب على الكهرباء في أكثر من 10 سنوات

توقعت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء بواحد من أسرع المعدلات منذ أكثر من 10 سنوات، مدفوعا بزيادة الاستخدام في القطاع الصناعي ومراكز البيانات والمركبات الكهربائية.

وقالت الوكالة إن الطلب سيرتفع 3.3 بالمئة في 2025 و3.7 بالمئة في 2026، أي أعلى بكثير مقارنة مع معدل 2.6 بالمئة المسجل في الفترة من 2015 إلى 2023، وإن هناك حاجة إلى الاستثمار في الشبكات والتخزين وجعل منظومة الكهرباء أكثر قوة.

وذكرت الوكالة أنه في الوقت نفسه من المتوقع أن تتفوق الطاقة المتجددة على الفحم كأكبر مصدر لتوليد الكهرباء في العالم بحلول نهاية 2025 أو في 2026 على أقصى تقدير، اعتمادا على الطقس واتجاهات أسعار الوقود.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أيضا وصول توليد الكهرباء بالطاقة النووية إلى مستويات قياسية، مدعوما بإعادة تشغيل المفاعلات في اليابان، والتوليد المستقر في الولايات المتحدة وفرنسا، والطاقة الإنتاجية الجديدة في آسيا.

وقالت الوكالة إنها تتوقع توليد الكهرباء بالغاز في الحلول مكان استخدام الفحم والنفط في الشرق الأوسط وآسيا.

وقال كيسوكي ساداموري مدير أسواق الطاقة والأمن في وكالة الطاقة الدولية “يعيد التوسع القوي في مصادر الطاقة المتجددة والنووية تشكيل أسواق الكهرباء في كثير من المناطق بشكل مطرد”.

وأضاف “ولكن ذلك يجب أن تقابله زيادة في الاستثمار في الشبكات والتخزين ومصادر المتانة الأخرى لضمان قدرة منظومات الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد بشكل آمن وبأسعار معقولة”.