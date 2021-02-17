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وكالة الفضاء الأوروبية تطلق حملة تجنيد لرواد من الإناث وذوي الإعاقة

17 - فبراير - 2021
وكالة الفضاء الأوروبية - إيسا

وكالة الفضاء الأوروبية - إيسا

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أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية “إيسا” ، عن إطلاق حملة لتجنيد رواد فضاء جدد لأول مرة منذ 11 عامًا، حيث سلطت الدول الرائدة في الفضاء أنظارها على إرسال بعثات إلى القمر، وفي النهاية إلى المريخ.

كما أكدت الوكالة، في مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، أنها تتطلع إلى تعزيز تنوع أطقمها لاستيعاب ما يصل إلى 26 رائد فضاء دائم واحتياطي، مع التركيز بشكل خاص على تشجيع النساء للتقديم، وتبحث في كيفية إضافة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى قائمتها لتعزيز التنوع بين الأطقم.

وخلال المؤتمر، حذرت لوسي فان دير تاس، رئيسة قسم اكتساب المواهب في وكالة الفضاء الأوروبية، من وصول ”عدد كبير جدًا“ من الطلبات خلال حملة التوظيف التي ستستمر ثمانية أسابيع اعتبارًا من 31 مارس، تستمر حتى أكتوبر 2022.

وأكدت لوسي، أن المرشحين الذين سيتم قبولهم سيخضعون لاختبارات عملية صارمة وصعبة؛ لذا يجب أن يكون المرشحون مهيئين عقليًا لهذه العملية.

من جهتها، قالت رائدة الفضاء الإيطالية سامانثا كريستوفوريتي، إن تكييف التكنولوجيا التي مكنت البشر من التواجد في الفضاء يمكن أن يفتح الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت سامانثا، عندما يتعلق الأمر بالسفر إلى الفضاء، فإننا جميعا معاقون.. وأكدت: ”أعتقد أنها فرصة عظيمة .. لتعلم الكثير عن أنفسكم“.

وتتضمن متطلبات وظيفة رائد فضاء في وكالة الفضاء الأوروبية درجة الماجستير في العلوم الطبيعية أو الهندسة أو الرياضيات أو علوم الكمبيوتر وثلاث سنوات من الخبرة بعد التخرج.

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