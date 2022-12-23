وكالة الفضاء الروسيّة تتحرّك.. خطّة "إنقاذ" لإعادة ثلاثة رواد إلى الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) أنّها تبحث خطة “إنقاذ” ترسل بموجبها مركبة فضائية فارغة إلى محطة الفضاء الدولية لإعادة ثلاثة رواد إلى الأرض قبل الموعد المحدد، وذلك بعد تسرب لسائل التبريد من مركبتهم الروسية سويوز أثناء اتصالها بالمحطة.

هذا وقال مسؤولو روسكوسموس وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في مؤتمر صحافي أمس الخميس، إنهم يواصلون التحقيق في كيفية تعرض خط سائل التبريد بالمبرد الخارجي للكبسولة لثقب صغير الأسبوع الماضي، بينما كان رائدا فضاء يستعدان لخروج اعتيادي من المركبة.

فيما لم يتخذ بعد قرار نهائي بشأن طريقة إعادة رواد الكبسولة الثلاثة إلى الأرض، سواء عن طريق إطلاق مركبة سويوز أخرى لإعادتهم أو من خلال الخيار الأقل ترجيحًا وهو إعادتهم على متن الكبسولة التي حدث بها الترسب بدون معظم سائل التبريد.

في الأسبوع الماضي، قال سيرجي كريكاليف رئيس برامج الفضاء المأهولة الروسية، إن التسرب ربما نتج عن اصطدام نيزك دقيق. لكنّه ترك هو ونظراؤه في ناسا الباب مفتوحًا أمام احتمال وجود أسباب أخرى، مثل خلل بالأجهزة أو اصطدام قطعة صغيرة من الحطام الفضائي.