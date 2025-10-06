وكالة ​ناسا تقطع الاتصالات العامة وسط أزمة الميزانية الأميركية

​توقفت جميع المواقع الإلكترونية العامة وقنوات التواصل العديدة التابعة لوكالة ناسا فجأة عن العمل، مع إشعارات تُشير إلى أنها لن تعود إلا بعد إعادة التمويل ، ويعود هذا الإغلاق إلى فشل الكونغرس في إقرار الميزانية الجديدة، مما أدى إلى إغلاق الحكومة الأمريكية ، ويُبرز هذا الانقطاع كيف يُمكن للجمود السياسي أن يُعطل حتى أكثر برامج الفضاء تطورًا على مستوى العالم، مما يؤثر على العلماء والطلاب وملايين المعجبين.

​وفقًا للقانون الأمريكي، لا يُسمح لوكالات مثل ناسا بإنفاق أموال غير مخصصة في حال إغلاق الحكومة الفيدرالية، ونتيجة لذلك توقفت تقريبًا جميع أنشطة التوعية العامة والتثقيف ومراجعة المنح وتخطيط البعثات.

​

​هذه ليست المرة الأولى التي تتوقف فيها ناسا عن العمل ، ففي إغلاق الحكومة عام 2013، سُرِّح ما يقرب من 97% من موظفي الوكالة مؤقتًا، مما أدى إلى توقف الأبحاث وتأجيل البعثات، ويُؤدي أي إغلاق طويل الأمد إلى آثار تدريجية، تشمل تأخير مواعيد الإطلاق ووقف البحث العلمي وقطع التعاون الدولي ، ونتيجة لذلك فإن برامج كبرى مثل برنامج أرتميس، المتوقع أن يعيد البشر إلى القمر، معرضة لخطر التأخير الكبير.