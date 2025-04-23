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ولاية أمريكية تتهم "سناب شات" بخداع الأهالي واستهداف الأطفال

منذ 55 دقيقة
سناب تشات

سناب تشات

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رفعت ولاية فلوريدا الأمريكية دعوى قضائية على سناب المالكة لتطبيق سناب شات لتبادل الصور واتهمتها باستخدام خصائص في التطبيق تتسبب في إدمان الأطفال على متابعته وبفتح حسابات لأطفال في الثالثة عشرة من العمر وما دون ذلك.

وقالت الدعوى إن خصائص واستخدامات سناب شات تتضمن إمكانية التصفح دون حدود وإشعارات فورية والتشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو وأنماطا تتعلق بتعليقات وانطباعات المستخدمين بما يخالف قانونا في الولاية وقعه الحاكم رون ديسانتس العام الماضي لحماية الصحة العقلية والنفسية للأطفال من تبعات التعرض المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.

ووصفت ولاية فلوريدا في الدعوى ما فعلته شركة سناب بأنه “شنيع” لأنها تروج لسناب شات على أنه آمن للأطفال في سن 13 رغم أنه قد يستخدم لمشاهدة صور إباحية وشراء مخدرات وأنشطة أخرى مؤذية.

وجاء في الدعوى “سناب تخدع أولياء الأمور في فلوريدا بشأن المخاطر المحتملة للسماح لأطفالهم في سن المراهقة باستخدام هذه المنصة” لأنها لا تلغي حسابات المستخدمين في سن 13 ولا تطلب موافقة أولياء الأمور على فتح حسابات لمن هم في 14 و15 من العمر.

وقالت سناب في بيان إن قانون ولاية فلوريدا يتعدى على حقوق كفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي للبالغين والأطفال.

وأضافت أن هناك “حلولا تتعلق بالخصوصية” في أنظمة التشغيل وعلى متجر التطبيقات وعلى مستوى الأجهزة لمعالجة مسألة السلامة عبر الإنترنت والتحقق من العمر.

    المصدر :
  • رويترز

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