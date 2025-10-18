السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
ون بلس تحدد 27 أكتوبر لإطلاق هاتف "OnePlus 15" في الصين

منذ 20 دقيقة
هاتف OnePlus 15

هاتف OnePlus 15

كشفت شركة ون بلس الصينية عن موعد إطلاق هاتفها الجديد “OnePlus 15″، حيث سيتم الكشف عنه في الصين في 27 أكتوبر الجاري قبل الإطلاق العالمي.

وقالت الشركة في منشورات على موقع التدوين الصيني “ويبو” إن الهاتف سيظهر لأول مرة إلى جانب “OnePlus Ace 6″، الهاتف الاقتصادي الجديد الذي يتميز بمواصفات عالية ضمن فئة هواتف “OnePlus 13R”.

ويعد “OnePlus 15” جهازًا فائق الأداء مزودًا بشاشة بمعدل تحديث 165 هرتز، كما أعلنت ون بلس عن ثلاثة ألوان جديدة للهاتف، أبرزها “Misty Purple” أي الأرجواني الضبابي، و”Original Sand Dune” وهو لون بيج رملي، و”Absolute Black” الأسود القاتم.

كما نشرت الشركة عبر صفحتها على “ويبو” عدة صور توضح شكل الهاتف والألوان الجديدة، استعدادًا لإطلاقه المرتقب في الصين قبل أن يتاح للجمهور حول العالم.

    المصدر :
  • العربية

