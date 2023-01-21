ويندوز 10.. استعدوا للتخلي عن نظام التشغيل الأقوى في هذا التاريخ!

كشفت عملاقة البرمجيات شركة مايكروسوفت عن إيقاف بيع التراخيص لنظام التشغيل القوي والمميز ويندوز 10 “Windows 10” اعتبارًا من 31 كانون الثاني/ يناير الحالي.

وكانت مايكروسوفت قد بدأت إطلاق نظام ويندوز 10 بإصداري: هوم وبرو منذ أواخر عام 2014، وذلك بعد التعثر الذي عانت منه الأنظمة السابقة، خاصةً: ويندوز فيستا، وويندوز 8، وويندوز 8.1. ومعه شعر كثير من المستخدمين بأن الشركة قد تعيد النجاح الذي حققه نظام ويندوز إكس بي.

وفي نهاية عام 2021، أطلقت مايكروسوفت نظام ويندوز 11 ليواصل مسيرة نظام ويندوز 10، ومع ذلك يبدو أن المستخدمين ليسوا متحمسين للترقية إلى النظام الأحدث، فحتى شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لا تزال حصة نظام ويندوز 10 تساوي أربعة أضعاف حصة خليفته.

ولمن يرغب بشراء نظام ويندوز 10 مباشرةً من موقع مايكروسوفت، فعليه أن يسارع قبل نهاية الشهر الحالي، وهو متاح الآن بسعر 139 دولارًا أمريكيًا لطراز هوم، وبسعر 200 دولار أمريكي لطراز برو.

ولحسن الحظ، سيستمر نظام ويندوز 10 في تلقي التحديثات الأمنية حتى نهاية الدعم الرسمي في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، لذا لا داعي للاستعجال بالترقية إلى ويندوز 11 إن لم تكن تريد أن تشتريه الآن.

وتأتي الأخبار المتعلقة بإنهاء مبيعات نظام ويندوز 10 عقب النهاية الفعلية لأنظمة: ويندوز 7، وويندوز 8، وويندوز 8.1، حيث توقف مايكروسوفت عن تقديم أي تحديثات أمنية للأنظمة في 10 كانون الثاني/ يناير الجاري.

ومع ذلك: لا يزال ويندوز 7 يُشغِّل أكثر من 11 في المئة من جميع الأجهزة العاملة بأنظمة ويندوز على المستوى العالمي، في حين أن 2.59 في المئة من المستخدمين ما يزالون يستخدمون نظام ويندوز 8.1، وذلك بحسب إحصاءات موقع (Statcounter GlobalStats).

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن مايكروسوفت لن تبيع نظام التشغيل ويندوز 10 عبر موقعها الإلكتروني، فمن المحتمل أن يستمر بائعو الجهات الخارجية في الاحتفاظ بمخزون من رموز تثبيت نظام التشغيل لبعض الوقت.