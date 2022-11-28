ياهو تشتري حصة في تابولا لدعم الإعلانات على منصاتهما الرقمية

تعتزم شركة ياهو الاستحواذ على حصة أقلية بنحو 25 بالمئة في شركة تابولا للتكنولوجيا الإعلانية لتصبح أكبر مساهم فيها، وفق بيان مشترك للشركتين، الاثنين، وذلك في مسعى لدعم الإعلانات على منصاتهما الرقمية.

وفي إطار الشراكة ستتولى تابولا إدارة المحتوى والإعلانات المدمجة مع المحتوى في جميع مواقع ياهو لمدة 30 عاما بينما ستحصل شركة التكنولوجيا الأمريكية على مقعد واحد في مجلس إدارة تابولا.

ويرفع محرك تابولا روابط لمقالات بمقابل مدفوع من جانب المعلنين على مواقع ناشرين مثل (سي.إن.بي.سي) و(إن.بي.سي).

ويأتي الاستحواذ في وقت يخفض فيه المعلنون ميزانياتهم بسبب تحديات الاقتصاد الكلي مما يؤثر على شركات بدءا من الناشرين الإعلاميين وصولا إلى المنصات التكنولوجية الكبيرة مثل ألفابت وميتا بلاتفورمز.

وتتوقع تابولا، التي قفزت أسهمها 25 بالمئة في معاملات ما قبل فتح السوق اليوم الاثنين، أن تزيد الصفقة إيراداتها وأرباحها قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، فضلا عن التدفقات النقدية الحرة.

وستساعد الشراكة حسب تقديرات الشركتين على تحقيق إيرادات سنوية بقيمة مليار دولار بحلول 2025 لكنهما لم تذكرا مزيدا من التفاصيل المالية.

وتعتزم الشركتان إتمام الاتفاق في الربع الأول من 2023. وقالت تابولا إنها ستعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 30 ديسمبر كانون الأول للحصول على موافقة المساهمين.

والحركة هي أجرأ رهان تأخذه ياهو في ظل مالكها الجديد. وباعت فيريزون للاتصالات ومقرها نيويورك خدمة البريد الإلكتروني، التي تمتعت بشعبية كبيرة في أحد الأيام، لشركة أبولو جلوبال ماندجمنت في مايو أيار 2021.