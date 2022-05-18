الأربعاء 25 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يبعد 27 ألف سنة ضوئية.. أول صورة لثقب أسود ضخم في قلب مجرتنا

18 - مايو - 2022
ثقب أسود

ثقب أسود

A A A
طباعة المقال

في سابقة تاريخية، نجح علماء الفلك من التقاط أول صورة رائعة لثقب أسود هائل في قلب مجرتنا “درب التبانة”.

وتُظهر الصورة التي انتظرها العلماء بفارغ الصبر، وكشف عنها أخيرا للعالم، قلب “القوس A”، الذي تبلغ كتلته حوالي 4.3 مليون مرة كتلة شمسنا ويقع على بعد حوالي 27000 سنة ضوئية من الأرض.

وقال الخبراء إنه، بسبب بعده عن أرضنا، يبدو بنفس حجم “الكعكة” على سطح القمر في السماء.

وبحسب المقال المنشور في صحيفة “ديلي ميل”، فإنه أثناء الإعلان عن المشاهد الجديدة، خلال مؤتمر بث في وقت واحد حول العالم، أطلق الباحث فوريل أوزيل، من جامعة أريزونا على الثقب الأسود الجديد لقب “العملاق اللطيف في مركز مجرتنا”، وشبهه بـ”الصمغ الذي يربط المجرة بعضها ببعض”.

وكشف فريق دولي من علماء الفلك، الخميس، عن أول صورة لثقب أسود هائل في مركز مجرتنا درب التبانة، المعروف باسم “Sagittarius A*”.

ونشر الفريق العالمي من العلماء المعروف باسم “Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration”، الصورة التي تعد أول تأكيد مرئي مباشر لوجود هذا الجسم الكوني غير المرئي، وتأتي بعد ثلاث سنوات من التقاط أول صورة لثقب أسود من مجرة ​​بعيدة.

وقال مدير مشروع “EHT” هويب فان، في مؤتمر صحفي بألمانيا: “إنه لأمر مثير للغاية أن أعرض لكم اليوم هذه الصورة الأفضل على الإطلاق لـ ‘Sagittarius A*’”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    جامعة "فلوريدا أتلانتيك" الأسترالية
    حيرت العلماء.. سمكة قرش صغيرة تسير على اليابسة ساعتين (صورة)!!
    محطة الفضاء الأمريكية (ناسا)
    ناسا تستعد لإطلاق المهمة التاريخية (أرتميس 1) إلى القمر الأسبوع المقبل
    جهاز PS VR2
    سوني تكشف عن موعد طرح الإصدار التالي PS VR2 في الأسواق

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    اليسا وزياد برجي
    شخصية عربية بارزة تدخل على خط الصلح بين زياد برجي واليسا
    المحروقات
    لا بنزين في المحطات... والسبب؟