يبعد 27 ألف سنة ضوئية.. أول صورة لثقب أسود ضخم في قلب مجرتنا

في سابقة تاريخية، نجح علماء الفلك من التقاط أول صورة رائعة لثقب أسود هائل في قلب مجرتنا “درب التبانة”.

وتُظهر الصورة التي انتظرها العلماء بفارغ الصبر، وكشف عنها أخيرا للعالم، قلب “القوس A”، الذي تبلغ كتلته حوالي 4.3 مليون مرة كتلة شمسنا ويقع على بعد حوالي 27000 سنة ضوئية من الأرض.

وقال الخبراء إنه، بسبب بعده عن أرضنا، يبدو بنفس حجم “الكعكة” على سطح القمر في السماء.

وبحسب المقال المنشور في صحيفة “ديلي ميل”، فإنه أثناء الإعلان عن المشاهد الجديدة، خلال مؤتمر بث في وقت واحد حول العالم، أطلق الباحث فوريل أوزيل، من جامعة أريزونا على الثقب الأسود الجديد لقب “العملاق اللطيف في مركز مجرتنا”، وشبهه بـ”الصمغ الذي يربط المجرة بعضها ببعض”.

وكشف فريق دولي من علماء الفلك، الخميس، عن أول صورة لثقب أسود هائل في مركز مجرتنا درب التبانة، المعروف باسم “Sagittarius A*”.

ونشر الفريق العالمي من العلماء المعروف باسم “Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration”، الصورة التي تعد أول تأكيد مرئي مباشر لوجود هذا الجسم الكوني غير المرئي، وتأتي بعد ثلاث سنوات من التقاط أول صورة لثقب أسود من مجرة ​​بعيدة.

وقال مدير مشروع “EHT” هويب فان، في مؤتمر صحفي بألمانيا: “إنه لأمر مثير للغاية أن أعرض لكم اليوم هذه الصورة الأفضل على الإطلاق لـ ‘Sagittarius A*’”.