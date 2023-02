"يتحرّك بشكل غريب بجانب الأرض".. كويكب يُثير حيرة العلماء!

أثار الكويكب الذي مرّ بشكل غير مستقر في القرب من الأرض، أوائل فبراير/ شباط، حيرة العلماء، بسبب شكله ودورانه غير العاديين، وفق ما أظهر بحث جديد لوكالة “ناسا”، نقلته مجلة “livescience” العلمية.

وألقى علماء الفلك أخيرًا نظرة فاحصة على كويكب “يحتمل أن يكون خطيرًا” أثناء مروره بأمان عبر الأرض. ما رأوه هو “صخرة فضائية ممدودة بشكل غريب بالنسبة لكويكب” وهي تدور ببطء أكبر بكثير مما كان متوقعًا.

NASA Scientists Observe 1,600-ft Long Asteroid Fly Past Earth, Revealing Its Bizarre Shape: NASA's recent observations of asteroid 2011 AG5 have provided valuable insights into the object's size, rotation, surface features, orbit around the sun, and… https://t.co/GsNN1p0Kot pic.twitter.com/kbykSZ0q3O

