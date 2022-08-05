يحظر اللافتات المزعجة.. تطبيق جديد لحريّة التصفّح

كشفت مواقع إخبارية أنّ تطبيقًا رقميًا جديدًا للهواتف الذكية يلوح في الأفق، ومن المتوقع أن يضمن هذا التطبيق حرية التصفح، ويحظر لافتات ”الفتح في التطبيق“ (أو open in app) التي تزعج بعض المستخدمين.

وقد يساعد تطبيق Banish الجديد – الذي تم إطلاقه لمستخدمي نظام iOS فقط في الوقت الحالي – المستخدم في تصفح الويب دون أن تزعجه باستمرار اللوحات المنبثقة التي تطلب منه استخدام تطبيق الشركة بدلاً من ذلك.

ويعدّ تطبيق Banish امتدادا لمتصفح ”سفاري“، وسيساعد على إزالة لافتات ”الفتح في التطبيق“ من مواقع الويب المختلفة والنوافذ المنبثقة الأخرى التي تحظر المحتوى عبر عدد من المواقع، مثل ”ريديت – Reddit“ و“تيك توك“ و“لينكد إن“ و“تويتر“ و“كورا – Quora“، و“ميديام“، و“يلب – Yelp“، وبعض مواقع ”غوغل“.

وفي حين أن هناك عددًا من امتدادات ”سفاري“ المماثلة لحظر لافتات وإعلانات ملفات تعريف الارتباط (Cookies)، فإن آفة لافتات ”فتح في التطبيق“ لا يتم معالجتها غالبًا بواسطة الحلول الحالية.

من جهته، قال مطور التطبيق، أليكس زاموشتشين، إنه كان محبطًا من المشكلة أيضًا، لأنه شعر بأنه لا يجب على الأشخاص استخدام تطبيق الشركة الذي ينبثق لهم إذا لم يرغبوا في ذلك، مشيرا إلى أن ذلك هو ما دفعه لإنشاء Banish.

ووفقا لموقغ ”تك كرانش“ التقني، عُرض التطبيق مؤخرًا على منصة Product Hunt لاكتشاف المنتجات الجديدة، وسُلّط الضوء عليه من خلال المدونة الشهيرة لشركة ”أبل“ الأميركية، Daring Fireball.

ولاستخدام Banish، يقوم المستخدم أولا بتثبيت التطبيق على جهاز الآيفون الخاص به، ثم تهيئته في الإعدادات. ويتضمن هذا بضع خطوات أساسية لكي يعمل Banish بشكل صحيح.

وهناك مكانان يلزم فيهما ”تمكين المنع“ عبر التطبيق، فمثل ملحقات ”سفاري“، يحتاج المستخدم إلى التبديل إلى المفتاح بجوار ”الإبعاد“ ضمن ”السماح بأدوات حظر المحتوى هذه“ و“السماح بهذه الإضافات“. ثم يحتاج المستخدم بعد ذلك إلى تعيين إذن ”السماح“ على ”جميع مواقع الويب“.

وبمجرد التمكين، يمكن أن يساعد تطبيق Banish المستخدم في تجنب النوافذ المنبثقة في كثير من الحالات، لكن التطبيق لا يمكنه التخلص من جميع لافتات ”الفتح في التطبيق“، بحسب تقرير نشره موقع ”تك كرانش“.

وذكر التقرير: ”على سبيل المثال، وجدنا أن النقر على روابط Reddit قد يفتح أحيانًا في سفاري وأحيانًا أخرى يفتح التطبيق الأصلي عند اختباره، أوضح المطور أن تطبيق Reddit لا يستخدم باستمرار الروابط الداخلية (الروابط التي تفتح مباشرة في التطبيقات) لجميع صفحاته“.

وأضاف التقرير أن هناك مشكلة أخرى يتعذر على Banish حلها وهي روابط ”الفتح“ الموجودة بمتصفح ”سفاري“، مثل الروابط التي تظهر أعلى الصفحة عند زيارة موقع Instagram.com، على سبيل المثال.

وأشار التقرير إلى أن هذا نوع مختلف من اللافتات عن تلك التي تم إنشاء هذا التطبيق لمعالجتها.