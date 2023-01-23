"يقرأ بسبع لغات".. ابن الـ 3 أعوام يحظى بعضوية جمعية لـ "خارقي الذكاء"

حظي طفل بريطاني بعضوية جمعية “مينسا” المرموقة التي لا يدخلها سوى الأشخاص الذين يتمتعون بقدر عال من الذكاء، ليحقق بذلك نجاحًت مبهرًا، لا سيما وأنه لا يزال بعمر الثالثة.

فقد أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، خبرًا مفاده أن الطفل تيدي هوبس، حصل على عضوية الجمعية وعمره 3 سنوات و9 أشهر، مشيرة إلى أنّ باستطاعته القراءة، والعدّ إلى 100 بـ 7 لغات؛ 6 منها أجنبية بالنسبة إليه، من بينها الماندرين والويلزية والفرنسية والإسبانية والألمانية.

تعلم تيدي الذكي القراءة مبكرًا عندما كان في عمر عامين وأربعة أشهر، وهو يحب الرياضيات بشكل كبير.

وتمكن الطفل الذي يعيش في مقاطعة سومرسيت في إنجلترا، أن ينجح في الاختبار المعرفي لنيل عضوية الجمعية، بعدما حصل على 139 نقطة من أصل 160، في إنجاز أبهر والديه.

وأضحى العبقري تيدي قادرًا مؤخرًا على قراءة كتب “هاري بوتر”، عندما يتاح له ذلك.

وصرح والدا الطفل، أنهما فوجئا بقدر الذكاء لدى تيدي، ولم يكونا ينويان أن يطلبا عضوية الجمعية المرموقة، ليكون بذلك أصغر بريطاني على الإطلاق ينال عضوية الجمعية، في حين يوجد طفل أميركي آخر حصل على العضوية وهو في عمر العامين فقط.

ولفت الوالدان إلى شخصية طفلهما المتفردة فهو لا يهتم كثيرًا بالأشياء التي تشغل أقرانه مثل ألعاب الفيديو والتلفزيون، وأردفا أن تيدي يركز وينصت بإمعان لكل ما يقال حوله، ولديه ذاكرة قوية.