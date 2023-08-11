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"يوتيوب" تحدّث شكل صفحتها الرئيسية

منذ 24 دقيقة
شعار منصة يوتيوب

شعار منصة يوتيوب

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أعلنت منصة “يوتيوب” عن تحديث شكل صفحتها الرئيسية لتظهر فارغة لمن ليس لديه تاريخ مشاهدة، أو سبق له توقيف الميزة.

وصرحت المنصة، في بيان، أن الميزة ستحمل تجربة مشاهدة جديدة تتوافق بشكل أفضل مع تفضيلات سجل المشاهدة على “يوتيوب”.

وتتمثل إحدى مزايا وجود سجل مشاهدة على “يوتيوب” في أنه يمكّن للمنصة تقديم توصيات فيديو قد يكون المستخدم مهتماً به.

ومع ذلك، أشارت “يوتيوب” إلى أنها تدرك أن البعض يفضل إيقاف سجل المشاهدة. لذا غيّرت الطريقة التي يرى بها المستخدم التوصيات على المنصة، بناءً على إعدادات سجل المشاهدة.

صفحة رئيسية مختلفة

قد تبدو صفحتك الرئيسية مختلفة كثيراً وستتمكن من رؤية شريط البحث وقائمة الدليل اليسرى، مع عدم وجود موجز لمقاطع الفيديو الموصى بها، ما يتيح لك البحث بسهولة وتصفح القنوات، أو للوصول إلى المحتوى عبر البحث.

وأشارت “يوتيوب” إلى أنها ستطرح هذه التغييرات ببطء، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وهدفت المنصة من هذه التجربة الجديدة لتوضيح ميزاتها التي تعتمد على سجل المشاهدة لتقديم توصيات الفيديو وجعلها أكثر بساطة لمن يفضل البحث بدلاً من تصفح التوصيات.

وسيصبح الآن بإمكانك تغيير إعدادات سجل مشاهدة على المنصة في أي وقت، بناءً على ما إذا كنت تفضل تقديم توصيات بالفيديو أم لا.

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