يوتيوب تختبر قاعدة ثلاثية جديدة لحظر الإعلانات

تبحث شركة غوغل عن طرق للحد من الاعلانات المكثفة على منصة يوتيوب لأنها تؤثر على ربحية موقع الويب.

وأكد موقع يوتيوب أنه يعمل على اختبار قاعدة ثلاثية جديدة لحظر الإعلانات.

وقال مسؤول في الشركة إن موقع يوتيوب يجري تجربة صغيرة على مستوى العالم من خلال حث الناس على تعطيل حظر الإعلانات عند مشاهدة مقاطع الفيديو على الموقع.

وفي بعض الحالات القصوى، حيث يتجاهل الأشخاص الرسالة، يحصل المستخدمون على حظر مؤقت للتشغيل. لن يتم تطبيق تعطيل تشغيل الفيديو إلا عندما يتجاهل المستخدم الموجه بشكل متكرر.

ويذكرنا موقع يوتيوب أن اكتشاف أدوات حظر الإعلانات ليس شيئًا جديدًا وأن سياسة النظام الأساسي تعارض استخدام أدوات منع الإعلانات بشدة.

ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي تبدأ فيها الشركة في تطبيق هذه القواعد.