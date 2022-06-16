يوتيوب شورتس تنجح في الرهان.. 1.5 مليار مستخدم

نجحت منصة مقاطع الفيديو القصيرة “يوتيوب شورتس” على يوتيوب في استقطاب أكثر من 1,5 مليار مستخدم شهرياً لتناطح صاحبة السبق “تيك توك”.

وكانت تيك توك الصينية هي المنصة الرئيسية والوحيدة التي تتيح لمستخدميها فكرة إعداد الفيديوهات القصيرة، وحققت بالفعل نجاحا كبيرا وهيمنت على السوق.

لكن تطبيقات أمريكية استهدفت هذا المجال تحديدا مثل يوتيوب وفيسبوك وغيرها، في حين نجحت يوتيوب (التابعة لجوجل) بتحقيق هدف مناطحة تيك توك في زمن قياسي.

يوتيوب شورتس

وتتيح “يوتيوب شورتس” تسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية، وكانت أُطلقت تجريبياً في سبتمبر/أيلول 2020 ثم أصبحت مُتاحة على نطاق واسع في يوليو تموز.

وخصّصت يوتيوب التي قررت الاستثمار في مجال مقاطع الفيديو القصيرة، محفظة بقيمة 100 مليون دولار لمنتجي “يوتيوب شورتس”.

توزيع إيرادات الإعلانات

وطبقت منصة يوتيوب شورتس على هذا النوع من مقاطع الفيديو أيضاً نظامها المتعلق بتوزيع الإيرادات الإعلانية الذي يُعتبر مربحاً أكثر من ذلك الذي تعتمده تيك توك.

ولم تركز تيك توك إلا أخيراً على مجال الإعلانات، بينما حققت يوتيوب 8,6 مليار دولار منها سنة 2021.

وأوضح مدير الإنتاج في يوتيوب نيل موهان في بيان الأربعاء أنّ “يوتيوب شورتس” تمثل تكملة لتجربة يوتيوب من خلال توفير “صيغ مختلفة (لمقاطع الفيديو) على المنصة”.

تيك توك ترد

وبدورها اعتمدت تيك توك التي أعلنت في سبتمبر/أيلول أن عدد مستخدميها يتجاوز المليار هذه الاستراتيجية.

وأتاحت لمستخدميها في يوليو/تموز الماضي نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ثلاث دقائق بعدما كان الحد الأقصى دقيقة واحدة.

وما لبثت أن زادت مدة مقطع الفيديو القصوى إلى عشر دقائق في مارس/آذار.

اشتعال المنافسة

كذلك دخلت أنستقرام التابعة لمجموعة ميتا (فيسبوك سابقا) على خط سوق مقاطع الفيديو القصيرة التي تشهد النمو الأقوى، من خلال تطبيق “ريلز” الذي أطلقته في أغسطس/آب 2020.

ويتيح تطبيق ريلز لمستخدميه أيضاً تسجيل مقاطع فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 15 ثانية.

أما منصة سناب شات فتوفّر من جهتها للمستخدمين إمكان نشر مقاطع فيديو تبلغ مدتها القصوى 60 ثانية.