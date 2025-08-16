السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
يوتيوب يختبر أداة ذكاء اصطناعي لتحديد عمر المستخدمين وحماية القُصّر

بدأت منصة “يوتيوب” اختبار أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد عمر المستخدمين في الولايات المتحدة، بهدف تعزيز حماية القُصّر من المحتوى الإلكتروني غير المناسب.

وأوضحت مدونة رسمية نُشرت في 29 يوليو أن التقنية ستطبق أولاً في الولايات المتحدة قبل تعميمها عالميًا. ووفقًا لجيمس بيزر، مدير إدارة المنتجات في YouTube Youth، تعتمد الأداة على تحليل إشارات متعددة، مثل أنواع الفيديوهات التي يشاهدها المستخدم وفئات المحتوى المفضلة له، لتقدير عمره بدقة بغض النظر عن تاريخ الميلاد المسجل.

وسيتم تلقائيًا تطبيق إجراءات حماية على الحسابات التي يُستنتج أنها تخص المراهقين، مثل تعطيل الإعلانات المخصصة، وتفعيل أدوات الرفاهية الرقمية، وتقييد التوصيات لبعض أنواع المحتوى. وفي حال حدوث خطأ في التقدير، يمكن للمستخدم إثبات عمره باستخدام بطاقة هوية حكومية أو بطاقة ائتمان.

وأشار بيزر إلى أن التجربة حققت نتائج إيجابية في أسواق أخرى، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لإطلاق “الحسابات الخاضعة للإشراف” في سبتمبر 2024، والتي تتيح للأهل متابعة نشاط أبنائهم على المنصة. كما أكّد الرئيس التنفيذي نيل موهان التزام يوتيوب باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول لتحسين تجربة المستخدمين وحماية أصغرهم.

