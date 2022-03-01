يوتيوب يوقف بث قناتي “أر تي” و”سبوتنيك” في أوروبا

قرر موقع يوتيوب اليوم الثلاثاء وقف بث قناتي “أر تي” و”سبوتنيك” الروسيتين في كل أرجاء أوروبا “نظرا للحرب الجارية في أوكرانيا”.

وقالت “جوجل” أوروبا في “تويتر”: “نحجب قناتي أر تي وسبوتنيك عبر يوتيوب في كل أرجاء أوروبا مع مفعول فوري. تتطلب أنظمتنا بعض الوقت قبل أن تُفعّل كليا. تستمر فرقنا بمراقبة الوضع على مدار الساعة للتحرك بأسرع ما يمكن”.

وقررت شركة “جوجل” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حجب القنوات على خدمة استضافة الفيديوهات الخاصة بها على موقع يوتيوب، والمتعلقة بقناة “RT” ووكالة “سبوتنيك” للأنباء، فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.

وأمس الإثنين، كان موقع “تويتر” قد أعلن أنه وضع علامة خاصة على المحتوى الذي تنشره وسائل الإعلام والمواقع المرتبطة بالحكومة الروسية.

وقالت المتحدثة باسم تويتر إليزابيث بوسبي “تويتر” لموقع “بوليتيكو”: “منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، شاهدنا أكثر من 45000 تغريدة يوميا من أفراد على الموقع يشاركون هذه الروابط، مما يعني أن الغالبية العظمى من المحتوى من وسائل الإعلام التابعة للدولة يأتي الآن من أفراد يشاركون هذا المحتوى، بدلا من الحسابات التي نصنفها لسنوات على أنها وسائل إعلام تابعة للدولة”.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت يوم الأحد حظر بث عدد من وسائل الإعلام الروسية أبرزها RT وSPUTNIK في الاتحاد الأوروبي، ضمن العقوبات على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وفجر الخميس، بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي “دونيتسك” و”لوهانسك” شرقي أوكرانيا، رغم تحذيرات دولية من ردود فعل قوية حال الإقدام على هذه الخطوة.