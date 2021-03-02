​​​​​​​غوغل تفاجئ مستخدمي هواتف آيفون بتحديث جديد لـ"Gmail"

كشفت شركة “غوغل” عن مفاجأة لأصحاب هواتف “آيفون” ، تتمثل في اجراء جديد لم تنفذه منذ فترة على أنظمة التشغيل الخاصة بهم.

وأوضح موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص أن شركة “غوغل” طرحت تحديثا جديدا لتطبيق البريد الإلكتروني “جيميل” وعدد من التطبيقات الأخرى التابعة لها.

ويعد هذا التحديث الأول منذ أشهر طويلة، لم تطرح فيها غوغل أي تحديثات لتطبيقاتها على هواتف “آيفون”.

وتضمنت قائمة تحديثات “غوغل” تطبيقات “مييت” و”غوغل شيتس” و”غوغل دوكس” و”تقويم غوغل”.

وتدعم معظم التطبيقات المحدثة من قبل شركة غوغل واجهة المستخدم الجديدة لنظام تشغيل “آي أو إس 14″، علاوة على أنها تضمنت إصلاحات لبعض الأخطاء وتحسينات كبيرة في الأداء، وزيادة في ضوابط الخصوصية.

ولم تجر غوغل أي تحديثات لمتصفح “كروم”، الذي أطلقته على هواتف “آيفون” قبل أشهر قليلة، بعد التزامها بضوابط الخصوصية المقررة من قبل شركة “أبل” الأمريكية.