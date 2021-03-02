السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

​​​​​​​غوغل تفاجئ مستخدمي هواتف آيفون بتحديث جديد لـ"Gmail"

2 - مارس - 2021
آخر تحديث: 2 - مارس - 2021 4:01 مساءً
جيميل

جيميل

A A A
طباعة المقال

كشفت شركة “غوغل” عن مفاجأة لأصحاب هواتف “آيفون” ، تتمثل في اجراء جديد لم تنفذه منذ فترة على أنظمة التشغيل الخاصة بهم.

وأوضح موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص أن شركة “غوغل” طرحت تحديثا جديدا لتطبيق البريد الإلكتروني “جيميل” وعدد من التطبيقات الأخرى التابعة لها.

ويعد هذا التحديث الأول منذ أشهر طويلة، لم تطرح فيها غوغل أي تحديثات لتطبيقاتها على هواتف “آيفون”.

وتضمنت قائمة تحديثات “غوغل” تطبيقات “مييت” و”غوغل شيتس” و”غوغل دوكس” و”تقويم غوغل”.

وتدعم معظم التطبيقات المحدثة من قبل شركة غوغل واجهة المستخدم الجديدة لنظام تشغيل “آي أو إس 14″، علاوة على أنها تضمنت إصلاحات لبعض الأخطاء وتحسينات كبيرة في الأداء، وزيادة في ضوابط الخصوصية.

ولم تجر غوغل أي تحديثات لمتصفح “كروم”، الذي أطلقته على هواتف “آيفون” قبل أشهر قليلة، بعد التزامها بضوابط الخصوصية المقررة من قبل شركة “أبل” الأمريكية.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    رائد فضاء
    دراسة تحذر من آثار معاكسة على عظام الإنسان جراء السفر للفضاء
    إنستغرام
    تغيير مرتقب ولافت من إنستغرام.. تحويل كل مقطع فيديو إلى Reels
    شركة باي بال "PayPal"
    خبر سيء.. قيود جديدة من باي بال تتعلق بنظام الدفع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بعلبك - الهرمل
    في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!
    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    اللبنانيون على موعد مع أسعار جديدة في خدمات الاتصالات
    بالتفصيل.. تعرفوا على أسعار شركة ألفا الجديدة